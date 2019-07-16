رابط نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا 2019 برقم الإكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

يترقب الألاف الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء سوريا، ظهور نتيجة التاسع 2019 سوريا حسب رقم الاكتتاب، وسط متابعتهم إلى صفحات الفيس بوك، وغيرها، للإنتظار الإعلان عن النتيجة والتي من المقرر لها أن تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط حالة من الخوف والقلق من قبل أولياء الأمور على نتيجة أبناءهم.

من خلال هذا التقرير ستتعرف على ميعاد نتائج التاسع 2019 سوريا حسب رقم الاكتتاب، وسط انتظار كبير من قبل الطلاب والطالبات منذ الإنتهاء من امتحانات العام الدراسي 2018 -2019 .