رابط نتائج القبول الموحد 2023-2024 الأردن للتقديم علي الجامعات الأردنية والشروط اللازمة

نتائج معدلات القبول الموحد بناءً على قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن وحدة تنسيق القبول الموحد لعام 2023 بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد النتائج تم توزيع طلبات القبول بالجامعات وفقاً لمعدلات شهادة الثانوية العامة خلال قائمة الطلبة المرشحين للقبول بالجامعات عبر الموقع الإلكتروني وإمكانية الحصول على نتيجة القبول من خلال رقم الجلوس والرقم القومي لكل طالب، كما يتم إعلان قائمة بعدد الطلاب الغير مقبولين.

نتائج القبول الموحد

موعد تقديم طلبات الانتقال التخصصية

بناء على قرارات وزارة التعليم العالي بانطلاق موعد تقديم القبول في إحدى الجامعات الحكومية والخاصة بالأردن عبر الموقع الإلكتروني اعتباراً من شهر أكتوبر الموافق 2023/10/1 والذي يستمر لمدة 10 أيام لإعلان نتائج الطلاب المتقدمين للامتحان بكليات الطب الجامعة الأردنية نحو 98.2500، وبناء على التأكيدات من قبل وزارة التعليم الأردنية والبحث العلمي بشأن معدلات التنافس في كافة التخصصات عن طريق بعض الشروط الخاصة بالقبول في إحدى الجامعات الأردنية بدءاً من إعلان نتائج القبول الموحد بداية تلك المرحلة كنقطة انتقالية في مشوار حياتهم، حيث بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول نحو 42929 طالب وطالبة وبناء على معدلات القبول التنافسية في الأماكن المتاحة بالجامعات الأردنية بلغ عدد الطلاب نحو 11283 طالب وطالبة.

الخطوات المتبعة لمعرفة نتائج القبول الموحد

يتم الإطلاع على التخصصات التي تم القبول بها من خلال التأكد من صحة البيانات الشخصية وبيانات شهادة الثانوية العامة، وتقديم شهادة صحية للطالب مرفق بها كشف طبي وفاتورة سداد المصروفات، والتأكد من التخصص، وفقاً لقدرات الطالب كما يتم التوجه إلى الجامعة والتعرف على كافة البيانات الخاصة بشروط القبول من خلال هذا الرابط، وأيضاً التعرف على المناهج الدراسية والتخصصات بالإضافة إلى الأنشطة الخاصة بالجامعة وما بها من فعاليات.

معدلات القبول لمختلف التخصصات

بناءً على قرارات وزارة التعليم والبحث العلمي خلال تخصصات معدلات القبول الموحد في العديد من الكليات مثل الصيدلة، الطب الهندسة، وأيضاً خلال معدلات قبول كليات درجات البكالوريوس والماجستير وهندسة العمارة، وتكنولوجيا الأشعة بالإضافة إلى الجراحة والطب البشري، كما أعلنت أيضاً عن تخصصات معدلات القبول في الجامعات الأردنية وما بها من تخصصات مختلفة تتطلب بعض الشروط في حصول الطلاب بها على درجات مرتفعة بالمواد الأساسية شعبتي العلمي والأدبي، وفي العديد من تخصصات الهندسة مثل هندسة الميكاترونكس الهندسة الطبية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، بالإضافة إلى هندسة الحاسوب.