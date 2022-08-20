رابط نتائج الصف السادس الإعدادي العراق الدول الأول 2022 لجميع المحافظات عبر موقع الوزارة epedu.gov.iq

هناك الآلاف من الطلاب والطالبات الصف السادس الإعدادي بالعراق ينتظرون إعلان النتيجة في قلق وخوف شديد، فقد كانت امتحانات هذا العام الدراسي 2022 في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتابعت وزارة التربية والتعليم العراقية جميع لجان الامتحانات في جميع محافظات العراق، وانتهت الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022، وقد صرح أحد المسؤولين في قطاع التربية والتعليم العراقية أن الوزارة ستبدأ في أعمال التصحيح بعد الانتهاء مباشرة من الامتحانات لكي يتم الانتهاء من عملية التصحيح وإعلان النتيجة في أقرب وقت.

رابط نتائج الصف السادس الاعدادى بالعراق 2022

لقد حددت وزارة التربية والتعليم العراقية طريقة استخراج نتائج الصف السادس العراقي لهذا العام 2022 الدور الأول وستكون إلكترونية عبر مواقع وزارة التربية والتعليم للنتائج، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة حيث قد أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن انتهاء من تصحيح 5 مواد دراسية مؤكدة أن جميع لجان التصحيح تعمل في جهد كبير جداً لسرعة الانتهاء من التصحيح.

خطوات استخراج نتائج الصف السادس العراق الدور الأول 2022

انتهى طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية العراقية من جميع الأقسام (الأدبي، التطبيقي، الاحيائي) الامتحانات يوم الخميس الموافق 9 أغسطس 2022، وبدأت أعمال التصحيح على الفور ولكن حتى الآن ما زال الطلاب يترقبون إعلان النتيجة، فقد أكدت الوزارة أن أعمال التصحيح على وشك الانتهاء منها، وسيتم الإعلان عن النتيجة قريباً جدًا خلال عدة أيام فقط، وسنقدم لكم طريقة الاستعلام واستخراج النتائج بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة نتائج الصف السادس.

قم بتحديد الشعبة (الأدبي، التطبيقي، الأحيائي).

ثم بإدخال اسم الطالب الرباعي، رقم الجلوس.

قم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

موعد اعلان نتائج الصف السادس العراق 2022

حتى الآن لم تعلن الوزارة عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الصف السادس العراق الدور الأول، ولكن تؤكد على أنه من المتوقع الإعلان عن النتيجة قبل انتهاء شهر أغسطس الجاري، تؤكد الوزارة فور الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم اعتماد النتيجة ورفعها على المواقع الرسمية و الكشف عن أسماء الأوائل من جميع الأقسام.