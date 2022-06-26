رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 الثانوية العامة بالرقم المدني عبر المربع الإلكتروني

حالة ترقب كبير بين طلاب وطالبات الصف الثاني عشر الكويتي بعد الانتهاء رسميًا من أداء اختبارات هذا العام 2022 في جميع المدارس بكافة أنحاء الدولة، في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل وزارة التربية، التي أكدت عن نجاح خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة في أجواء هادئة لم يعكرها أي شيء، في الوقت الذي بدأت فيه على الفور إجراء عمليات التصحيح والتدقيق للأوراق.

نتائج الصف الثاني عشر

وفي أخبار الوزارة، أشار الموجه الفني لمادة الكيمياء في منطقة مبارك الكبير التعليمية بدولة الكويت، موسى المطيري، إلى أنه تم اليوم الانتهاء رسميًا أول أمس من اختبار مادة الكيمياء، وهي المادى الأخيرة لختام المواد لطلاب الصف الثاني عشر في القسم العلمي، وذلك بحضور 24175 طالب وطالبة، لافتًا إلى أن الامتحانات هذا العام تناسبت مع مستويات الطلاب والفروق الفردية بينهم.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأوضحت الوزارة أيضًا أنه تم تشكيل لجان التصحيح للمعلمين والمعلمات في كنترول القسم العلمي الأدبي لتصحيح أوراق الطلاب والطالبات، مع تشكيل لجان موسعة للمراجعة والتدقيق، ومن ثم رصد الدرجات، وسيتم على الفور إعلان أسماء الأوائل، ثم اعتماد النتيجة ورفعها على موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني، مع العلم أنها ستتوفر أيضًا عبر موقع المربع الإلكتروني، من أجل الحصول عليها بالرقم المدني.

رابط النتائج

وللحصول على نتائج الصف الثاني عشر فور ظهورها، يُمكنكم متابعة الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية الكويتية: https://moe.edu.kw

أو الدخول عبر موقع المربع الإلكتروني: https://app.moe.edu.kw

اختيار القسم علمي أو أدبي.

كتابة الرقم المدني.

ثم عرض.

تصحيح أوراق إجابات اللغة العربية

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الموجه الأول لمادة اللغة العربية، ورئيس لجنة تقدير الدرجات في الكنترول الأدبي، “خالد الكندري”، أن عدد اللجان في الكنترول الأدبي بلغ 16 لجنة للمعلمين و 10 لجان للمعلمات، بالإضافة إلى لجنة الإحصاء و اللجنة الفنية، واقتربت من انتهاء أعمال التصحيح، لافتًا إلى أن الاختبار هذا العام كان مناسبًا لمستوى الطلاب والطالبات، مثمنًا دور المعلمين في لجان التصحيح على جهودهم المبذولة في الكنترول.