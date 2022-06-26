رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 عبر موقع وزارة التربية المربع الإلكتروني

أكدت وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت على أن موعد صدور نتائج طلاب الصف الثاني عشر 2022 بقسميه العلمي والأدبي للعام الدراسي 2021-2022 عبر رابط موقع المربع الإلكتروني moe.edu.kw سيكون بداية من اليوم الأحد السادس والعشرون من شهر يونيو الحالي على أن تقدم الشهادات والتقديرات للطلاب والطالبات الذين حصلوا على تقدير ممتاز يوم الاثنين 27-06-2022، كما نشرت الوزارة على منصة توتر العالمية تدوينه حددت فيها موعد تقديم تظلمات على نتائج الاختبارات النهائية لكلاب الثانوية العامة في الكويت والتي ستكون بداية من يوم الثلاثاء الموافق لـ 28 من شهر يونيو الحالي

استعلام نتائج الصف الثاني عشر الكويت 202

ننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها طلاب وطالبات الثانوية العامة في الكويت الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2022 بشكل إلكتروني دون عناء تنقل الطلاب للمدارس ويتم ذلك بالدخول على موقع وزارة التربية الكويتية للنتائج وتطبيق الخطوات التالية:

أول خطوة يجب على الطالب القيام بها وهي الدخول على رابط موقع المربع الإلكتروني 2022 الخطوة الثانية يجب أن تختار مربع نتائج الثانوية العامة ثالثا: كتابة الرقم المدني في الخانة الموضحة له رابعا: الضغط على مربع بحث، انتظر قليلا سوف تظهر النتيجة يمكنكم الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح خطوات ورابط استعلام نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت.

أعزائي طلاب الصف الثاني عشر في الكويت وصلنا بكم لنهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه على الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الامتحانات النهائية للثانوية العامة 2022 ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع.