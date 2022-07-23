رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022 على وزارة التربية والتعليم اليمنية برقم الجلوس

يبحث العديد من الطلاب في الوقت الحالي عن رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022، حيث كشفت العديد من المصادر الرسمية التابعة لوزارة التعليم في اليمن عن اقتراب موعد ظهورها خلال أيام قليلة، فقد بدأ الكثير من الطلاب في الانتظار والترقب للكشف عن نتائج الصف التاسع تزامنا مع اقتراب الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بـالتصحيح ورصد الدرجات في مختلف مراكز التصحيح في جميع المحافظات، على أن يتم إعلان النتائج فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم ثم ترفع على الموقع الرسمي للوزارة.

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط مخصص لإعلان نتائج الصف التاسع اليمن 2022، تمهيداً لظهور النتائج من خلاله لجميع الطلاب بعد رفعها على الموقع بمجرد اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم، كما كشفت العديد من المصادر المؤكدة أن نسب النجاح لهذا العام مرتفعة للغاية مقارنة بالعام الماضي، كما أكدت أن النتائج سيتم الكشف عنها اعتباراً من نهاية شهر يوليو الحالي أو خلال مطلع أغسطس القادم، فما هي إلا أيام قليلة وتظهر نتائج طلاب الصف التاسع في جميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عبر وزارة التربية والتعليم اليمنية

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية ومنه اختيار نتائج الامتحانات.

اختيار نتائج الصف التاسع

ثم يجب إدخال البيانات المطلوبة، منها الاسم ورقم الجلوس والمحافظة.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

موقع نتائج الصف التاسع 2022 اليمن

بمجرد نجاح الطالب واجتيازهم الصف التاسع لعام 2022، سيكون مؤهل لدخول مرحلة الثانوية لاستكمال مسيرته التعليمية، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أوضحت بشكل تام أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات أوشكت على الانتهاء رسمياً في جميع محافظات اليمن، والآن تبدأ مرحلة إعداد كشوف أسماء الطلاب ودرجاتهم الرسمية، بالإضافة إلى تحضير كشف أسماء الطلاب الأوائل لتكريمهم.

وأكد مصدر رسمي إمكانية الاستعلام عن النتيجة بعد ظهورها من خلال الاتصال على رقم الهاتف الثابت 161، أو من خلال إرسال رقم الجلوس في رسالة نصية قصيرة على الرقم نفسه، وسوف تصلك رسالة بها النتيجة الرسمية الخاصة برقم جلوس الطالب.