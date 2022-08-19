رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 لجميع محافظات العراق 

كما هو الحال مع اقتراب موعد إعلان النتيجة نجد حالة من الترقب والقلق والتوتر تسود بين الطلاب وأولياء الأمور حتى يتم الإعلان عن النتيجة ويطمئن كل طالب على نتيجته، ولم يبقى الا القليل على إعلان نتيجة السادس الاعدادي الدور الاول 2022 العراق في جميع المحافظات العراقية، حيث أن طلاب الصف السادس الاعدادي كانوا قد انتهوا من أداء اختباراتهم في 9 أغسطس الجاري 2022، وفي انتظار إعلان النتيجة.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022

أعلنت مصادر من وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الاول ستكون متاحة في الفترة من 20 أغسطس إلى 25 أغسطس الجاري، كما أكدت تلك المصادر أن أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الأوراق مازالت مستمرة حتى الآن وسوف يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من مراجعة ورصد الدرجات،،وحسب نتائج التقارير الأولية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بالعراق أن نسب النجاح الأولية للطلاب مطمئنة، وأن أعمال التصحيح قائمة بدون أي مشكلات في جميع المراكز والمحافظات، وتخضع جميع وحدات الكنترول للمراقبة والمتابعة.

آليه الحصول على نتيجة السادس الاعدادي 2022 العراق

بمجرد أن يتم الإعلان عن نتيجة السادس الاعدادي يستطيع الطلاب الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم بالعراق واتباع الخطوات الآتية: