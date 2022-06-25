رابط نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت الاستعلام عن نتائج الثاني عشر

يبحث العديد من الكويتيين عن رابط نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت، وهذا تزامنا مع اقتراب الإعلان الرسمي عن نتائج الصف الثاني عشر 2022 بالرقم المدني، وقد أعلنت الوزارة في بيان هام لها بأن النتائج أصبحت جاهزة، بحيث يتم التجهيز لآخر الإجراءات قبل عرض نتائج الطلاب الكويت على موقع المربع الإلكتروني moe edu kw، وسنعرض لكم كل تفاصيل الموضوع.

رابط نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت

سيتم إطلاق النتائج عبر رابط نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت، وقد حددت الوزارة الموعد الذي سيعلن فيه عن نتائج kw، ولم يعد يفصلنا سوى ساعات فقط لتكون النتائج متاحة في كل المدارس، سواء بالنسبة للقسم الأدبي أو العلمي أو الديني، والاستعلام عن النتائج يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

بداية يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر قسم الثانوية العامة لاستخراج النتائج kuwait

في الخطوة الموالية يكتب الطالب الرقم المدني الخاص به والاسم الكامل

في الأخير ينقر الطالب على أيقونة استظهار النتائج، لتظهر النتيجة التي تحصل عليها الطالب.

نتائج الصف الثاني عشر 2022 الكويت

لقد تقدم عدد كبير من الطلاب في الكويت لأداء الامتحانات، وحسب ما ورد عن وزارة التربية والتعليم الكويتية فقد بلغ عددهم 47 ألف طالب في مختلف المناطق، وانتهت اختبارات القسم العلمي يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو الحالي، أما طلاب القسم الأدبي فقد انتهوا من الامتحانات في اليوم الموالي 23 يونيو.

علاوة على ذلك، سيتمكن الطلاب من تقديم التظلمات في يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو، ويكون هذا بشكل إلكتروني فقط لمدة ثلاثة أيام.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال رابط نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت، كما ذكرنا لكم كيفية الاستعلام عن النتائج من خلال موقع المربع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية في الكويت لعرض نتائج الطلاب الكويت.