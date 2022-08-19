رابط نتائج الثانوية العامة سوريا 2022 الدورة الثانية برقم الاكتتاب لجميع المحافظات

أصدرت وزارة التربية السورية نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية لعام 2022، للفرع العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها الثلاث النسوية والصناعية والتجارية، وقدم وزير التربية السوري الدكتور دارم طباع التهنئة لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدورة الثانية، كما قدم الشكر لجميع الجهات التي ساعدت الوزارة في إنجاز تلك المهمة.

كيف تحصل على نتائج الثانوية العامة سوريا 2022 الدور الثانية برقم الاكتتاب؟

أتاحت وزارة التربية السورية لجميع الطلبة والطالبات المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في الدورة الثانية في سوريا معرفة النتائج من خلال القيام بالخطوات الآتية :-

الدخول على موقع نتائج الثانوية العامة سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية.

يتم اختيار المحافظة ثم إدخال رقم الاكتتاب ثم الضغط على بحث.

كذلك يمكن لجميع الطلبة والطالبات في الثانوية العامة السورية الدورة الثانية معرفة النتائج من خلال موقعنا عن طريق ترك تعليق يتضمن المحافظة ورقم الاكتتاب.

من جهة أخرى فقد قدم وزير التربية الدكتور دارم طباع التهنئة لجميع الطلبة والطالبات في الدورة الثانية كما قدم جميع التفاصيل الخاصة بنتائج الدورة الثانية وذلك كالتالي:-

في الفرع العلمي بلغ عدد المتقدمين لتلك الدورة نحو 82773 طالب وطالبه، نجح منهم 66301 طالب وطالباه وبلغت نسبة النجاح في تلك الدورة للقسم العلمي نحو 80.10%.

بالنسبة للفرع الأدبي فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لتلك الدورة نحو 32448 طالب وطالبه ، نجح منهم 20710 طالب وطالبه، بنسبة نجاح بلغت 63.83%.

وبهذه المناسبة يسر أن نقدم التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين فى الدورة الثانية في الثانوية العامة 2022، سواء في الفرع العلمي أو الأدبي، وكذلك الناجحين في الثانوية الشرعية والثانوية المهنية.

ويمكن لكم أعزائي الطلبة والطالبات مشاركتنا في استخراج النتائج فقط كل ما عليكم القيام به ترك تعليق يتضمن المحافظة ورقم الاكتتاب وسوف نقوم جاهدين بالبحث عن النتائج ونتركها لكم في تعليق.