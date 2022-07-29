رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية moe.gov.ye

منذ أن تم الإعلان عن نتيجة الصف التاسع اليمن 2022 وجميع طلاب الثانوية العامه يترقبون إعلان النتيجة، حيث كان من المفترض أن يتم الإعلان عن النتيجة يوم 24 يوليو 2022 الماضي، ولكن أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن تأجير إعلان نتيجة الثانوية العامة اليمن، وحتى الآن لم تحدد الوزارة عن الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، ولكن أكدت أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه تم بالفعل الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات و النتيجة الآن في مرحلة الرفع على المواقع، ولذلك يسيطر على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حاله من الخوف والفزع والقلق بشأن تأخر النتيجة ويترقب الجميع الإعلان عن أسماء أوائل واعتماد النتيجة.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس

بسبب تأخر إعلان النتيجة الثانوية العامة اليمن لهذا العام 2022 وقد أنهى طلاب القسم الأدبي الامتحانات 2 يوليو الماضي عن القسم العلمي 5 يوليو 2022، ومنذ الانتهاء من الامتحانات والجميع في حالة من الانتظار والخوف الشديد، وقد صرح وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور يحيى بدر الدين ان النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال نهاية هذا الشهر يوليو 2022 أو بداية شهر أغسطس كحد أقصى، وسيتم رفعها على مواقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

فور اعتماد النتيجة سيتم تفعيل الرابط لكي يستطيع طلاب الثانوية العامة اليمن استخراج النتيجة.

خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022

لقد تم الأنتهاء من عملية تصحيح أوراق امتحانات ورصد وجمع الدرجات وهذا ما أعلنت عنه الوزارة، ولذلك على جميع الطلاب والطالبات الهدوء والصبر وترقب إعلان النتيجة و خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عنها، يمكن الاستعلام واستخراج النتيجة بالخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

قم بتحديد المرحلة الدراسية وهي الثانوية العامة.

ثم قم باختيار القسم (العلمي، الأدبي).

بعد ذلك قم بكتابة اسم الطالب الرباعي وكلمة المرور.

ثم الضغط على عرض النتيجة.

انتظر قليلاً وسيتم رفع النتيجة مع بيان نسبة النجاح والدرجات.

موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

كان من المفترض أن تقوم الوزارة بالإعلان عن النتيجة يوم 24 يوليو 2022 ولكن تم التأجيل، وحتى الآن لم تحدد الوزارة الموعد النهائي للإعلان عن النتيجة، ولكن من المتوقع ظهورها خرج يوليو أو بداية شهر أغسطس.