رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 بالاسم res-ye.net صنعاء وعدن وجميع المحافظات

يبحث عشرات آلاف من الطلاب في مختلف المحافظات عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم اليمنية كانت قد أشارت انتهاء فترة امتحان الشعبة الأدبية منذ تاريخ 2 يوليو الماضي، ثم من بعدها الشعبة العلمية في تاريخ 5 يوليو 2022، وذلك جاء في ظل تطبيق إجراءات شديدة وصارمة لمنع الغش وكذلك الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والآن جميع الطلاب في ترقب مستمر بشأن إعلان قرار صدور النتائج الخاصة بهم من قبل الوزارة بشكل رسمي خلال الفترة الحالية.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

تعلم وزارة التربية والتعليم في اليمن بشكل مكثف للغاية من أجل سهولة استخراج الطلاب نتائج الثانوية العامة اليمن 2022، بعد انتهاء عمليات رصد وتجميع الدرجات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنتائج الثانوية العامة اليمنية.

يجب على الطالب تسجيل البيانات الشخصية الخاصة به على الموقع.

الضغط على أيقونة نتائج الثانوية العامة.

تحديد شعبة الطالب.

يسجل الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص به.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن على الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤخراً، أن جميع عمليات تدقيق وتصحيح الأوراق الامتحانية مازالت قيد العمل حتى الآن، ولم تنتهي بشكل كامل إلا أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم رفع نتائج الطلاب النهاية بشكل رسمي على الموقع الرسمي للوزارة بمجرد الانتهاء من مرحلة تصحيح الأوراق، وأكدت أنه يجب أن تتم تلك المرحلة بشكل دقيق من أجل أن يحصل كل طالب على حقه دون أن يظلم، كما شددت الوزارة على ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصدر الوزارة الموثوقة فقط.

وزارة التربية والتعليم اليمنية 2022

والجدير بالذكر أنه حديثاً قامت وزارة التعليم في اليمن بإعلان نتائج طلاب مرحلة التعليم الأساسية للصف التاسع، وأشارت إلى خطوات تقديم تظلم من النتيجة من جهة الطلاب، من خلال إرسال حرف ت ثم مسافة ثم كتابة رقم الجلوس إلى رقم 161، كما حددت الوزارة أن قيمة الرسالة 20 ريال يمني.