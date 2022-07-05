يستعلم الطلاب في العراق عن رابط نتائج الثالث متوسط 2022 دور اول موقع وزارة التربية العراقية بعد انتهاء الامتحانات منذ أزيد من أسبوعين، وحسب ما ورد إلينا فإن عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية في كل المحافظات جاهزة في الوقت الحالي، ويتم الآن رصد الدرجات والتحقق منها قبل أن يتم اعتمادها وإطلاقها رسميا على موقع نتائجنا results mlazemna، أو على موقع الوزارة epedu.gov.iq، علما بأن الإعلان عن النتائج مركزي ويتم الإعلان عن نتائج كل محافظة على حدى، في هذا المقال سنشرح لكم كل تفاصيل الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول وطريقة الاستعلام عنها بشكل إلكتروني قبل نشرها في المدارس.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 دور اول

يمكن للطلاب العراقيين الدخول إلى رابط نتائج الثالث متوسط 2022 دور اول موقع وزارة التربية العراقية من أجل الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في كل محافظات العراق للسنة الدراسية الحالية، وسيعتمدها الوزير ثم ستعلن كل محافظة عن النتائج على حدى على موقع نتائجنا نتائج الثالث المتوسط results mlazemna، وللاستعلام عن النتائج يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

أولا يدخل الطالب أو ولي الأمر مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراق على الإنترنت

يقوم بإعادة كتابة رمز التحقق المرئي من أجل الولوج إلى الموقع

يجب أن يبحث كل طالب عن اسم المحافظة التي يدرس بها للحصول على نتائجها

بعد ذلك سيطلب منه الموقع كتابة المعلومات الشخصية، من ضمنها رقم الجلوس ورقم الهوية مع المعلومات المتبقية

أخيرا ينقر على زر الاستعلام عن النتائج وسيظهر المجموع الذي حصل عليه الطلاب مع درجاته في مختلف المواد.

استخراج نتائج الصف الثالث متوسط 2022

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول من موقع نتائجنا على رابط results mlazemna، ويتبع كل طالب مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي كما يلي:

الولوج إلى موقع نتائجنا على الإنترنت

بعد ذلك سيجد أسامي كل المحافظات العراقية المعنية بنتائج 3 متوسط الدور الاول

يبحث عن اسم المحافظة التي ينتمي إليها، في حال كانت نتائجها قد ظهرت سيجد بأنها جاهزة للتنزيل، أما إن لم تكن قد ظهرت بعد سيجد أمامها عبارة قريبا

يقوم بتحميل ملف النتائج على جهازه، ثم يبحث عن النتيجة الخاصة به بواسطة الرقم الامتحاني والاسم وسيحصل على الدرجات والمجموع الكلي.

نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول

سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في كل محافظات العراق قبل حلول عيد الأضحى، وهذا سيكون بشكل تدريجي في كل محافظة على حدى، من بين المحافظات المعنية محافظة بغداد، كروك، ميسان، المثنى، أربيل، دهوك، واسط، السليمانية، النجف الأشرف، بابل، الأنبار، صلاح الدين، القادسية، ذي قار، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، والكرخ.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال رابط نتائج الثالث متوسط 2022 دور اول موقع وزارة التربية العراقية، وقد ذكرنا لكم كيفية الاستعلام عن النتائج إما على موقع الوزارة epedu.gov.iq أو على رابط نتائجنا results mlazemna، وحسب ما هو متداول فإن النتائج جاهزة الآن ولم يبق سوى اعتمادها، وتعتبر هذه النتائج مهمة لأن هذه المرحلة فاصلة في حياة الطلاب لها دور كبير في مسارهم الدراسي، لذلك يرغبون في الحصول على درجات جيدة للانتقال للثانوية العامة.