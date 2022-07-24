رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

يترقب العديد من المواطنين في جميع مدن ومحافظات المملكة الأردنية إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022، والتي من المقرر لها أن تظهر خلال أيام قليلة فقط مع بداية شهر أغسطس المقبل، طبقا لمصادر رسمية في وزارة التربية والتعليم، والتي أشارت إلى إمكانية استعلام جميع الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، مشيرة إلى أن نسب النجاح لهذا العام مقبولة وجيدة للغاية مقارنة بالعام الماضي.

موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردن 2022

بعد أن انتهى جميع طلاب المرحلة الثانوية من أداء الاختبارات النهائية الخاصة بهم، ينتظر الملايين من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور موعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022، للكشف عن الدرجات الخاصة بهم لذا تعد الفترة الحالية وهي فترة استقبال النتيجة من أصعب الفترات التي يمر بها الطالب لكثرة التوتر والقلق، لما تمثله تلك المرحلة التعليمية من أهمية بالغة في مستقبل الطلاب التعليمي وتؤثر بشكل كامل على المرحلة الجامعية التي ينتقلون إليها، والجدير بالذكر أن وزير التعليم في الأردن أشار بشكل واضح أن موعد ظهور النتيجة سيكون بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ثم اعتماد نتائج التوجيهي بشكل رسمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2022

يمكن لجميع طلاب المملكة الأردنية الاستعلام عن نتائجهم من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الأردن أو الدخول على موقع توجيهي الأردن مباشر من هنا.

تحديد أيقونة خدمات الطلاب في المرحلة الثانوية.

ثم يبدأ كل طالب في إدخال البيانات الخاصة به من الاسم ورقم المقعد.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

وبمجرد ظهور النتيجة للطالب يمكنه طباعة استمارة النجاح الخاصة به من خلال الموقع.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

أشارت الوزارة أنها تعلم جاهدة إلى توفير العديد من الخدمات المتنوعة للطلاب على الموقع الرسمي الخاص بها، حرصا منها على توفير وتلبية الاحتياجات الأساسية التي يسعى إليها الطلاب في جميع المراحل التعليمية، من ضمنها خدمات الاستعلام عن النتائج بالإضافة إلى إمكانية التعرف على المعدل التراكمي العام لدرجات العام الدراسي، كما أكدت الوزارة أنها تقوم بوضع إجراءات صارمة في عمليات التصحيح ورصد الدرجات، لتحرص على دقة درجات الطلاب بحيادية وموضوعية تامة.