الآن رابط نتائج التحويلات الجامعية في الجزائر 2023

من الموضوعات التي ينشغل بها عدد كبير من الأفراد في الجزائر بالفترة الحالية هي نتائج التحويلات الجامعية 2023، حيث إن وزارة التعليم العالي قد أعلنت عبر موقعها الرسمي عن موعد ظهور النتائج وقد قامت بتحديد بعض الحالات التي يتم السماح لها بالتحويل وتغيير التوجيه لها ولكن بعد استكمال عدة إجراءات وتسجيل طلبات التوجيه لذلك بدأ العديد يرغب في معرفة هذه الإجراءات وقد أوضحت الوزارة أنها إلكترونيا من خلال بعض الخطوات التي سوف نذكرها خلال موقعنا التالي بالتفاصيل.

نتائج التحويلات الجامعية

رابط نتائج التحويلات الجامعية في الجزائر 2023

تقدم مرحلة التحويلات الجامعية الأخيرة الطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل والحاصلين على شهادة البكالوريوس قبل 2023 حيث أن الوزارة تقدم لهم فرصة الاطلاع على نتائج التحويلات من خلال موقع أرضية بروغرس بخطوات سهلة وبسيطة تسهل على الطلاب في معرفة النتائج بوقت قصير وسريع في أي وقت ومن أي مكان في الجزائر دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز الخدمة والزحام لذلك يمكن التعرف على النتائج من خلال الخطوات التالية:

اضغط على رابط الوزارة الرسمي ثم رئاسة الجامعة التي ترغب في التحويل إليها.

ثم اضغط على تقديم طلب وانتظر الموافقة من الجامعة.

بعد أن تحصل على موافقة رسمية من الجامعة سوف يصدر مستند رسمي بهذه الموافقة يجب عليك التوجه به إلى مكتب الرئاسة لاستلام شهادة التسجيل في الجامعة الجديدة

بعد ذلك توجه إلى على الكلية لكي تستكمل باقي الإجراءات الخاصة بالتسجيل بسهولة

شروط التحويلات الجامعية

وزارة التعليم العالي في الجزائر قد وضعت الجدول الزمني الذي يحدد عمليات التسجيل الجامعي 2023 والتي بدأت في شهر يوليو وتستمر حتى شهر سبتمبر وبعد الانتهاء سوف يتم الإعلان عن نتائج التحويلات خلال الفترة القليلة القادمة حيث هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين لهذه المرحلة وتتمثل فيما يلي:-