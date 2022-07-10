رابط نتائج التاسع سوريا 2022 على موقع وزارة التربية السورية moed gov sy

وضعت وزارة التربية السورية رابط نتائج التاسع سوريا 2022، ومن المترقب أن يتم إطلاق النتائج من خلاله في الساعات القليلة القادمة في syria، وكانت الامتحانات قد بدأت في تاريخ الثامن والعشرين من شهر مايو 2022 وانتهت في الخامس عشر من يونيو المنقضي، ولم يبق سوى الإعلان عن نتائج التاسع في سوريا 2022 syria results، كما أنه هناك تطبيق لعرض النتائج أيضا، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائج التاسع سوريا 2022 moed gov sy.

رابط نتائج التاسع سوريا 2022

سيتم الإعلان عن النتائج عبر رابط نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب في كل محافظات سوريا، ولاستخراج النتائج إلكترونيا على موقع وزارة التربية السورية moed gov sy باتباع الخطوات التالية:

بداية على الطالب أن يذهب مباشرة إلى موقع وزارة التربية السورية

بعد أن يدخل إلى الموقع للاستعلام عن نتائج التاسع سوريا، يكتب الطالب الاسم كاملا

يتوجب على الطالب أن يكتب رقم الاكتتاب في الخانة المخصصة له

في الخطوة الموالية يختار نتائج الامتحانات، ثم يعين نتائج التعليم الأساسي، ثم يختار المحافظة التي يدرس فيها

أخيرا يضغط على أيقونة عرض النتائج لكي يتعرف على نتيجته.

نتائج الصف التاسع سوريا 2022

تم تصحيح أوراق الطلاب في كل المحافظات دون استثناء، وتستعد وزارة التربية السورية للقيام بإعلان نتائج الصف التاسع سوريا، بحيث أن استخراج النتائج سيكون متاحا إلكترونيا على موقع نتائج التعليم الاساسي سوريا 2022 moed gov sy، وهذا بعد إتمام عمليات التحقق من الدرجات قبل عرضها على الطلاب من أجل أن يحصل كل طالب على حقه، وتعتبر هذه المرحلة هامة في مسار الطلاب السوريين.

نصل إلى ختام مقال رابط نتائج التاسع سوريا 2022، وحاولنا أن نخلص لكم في هذا المقال كل تفاصيل نتائج التاسع 2022 في سوريا، وذكرنا لكم طريقة الاستعلام عن النتائج من موقع نتائج التعليم الأساسي moed gov sy، والتي لم يعد يفصلنا عنها سوى فترة قصيرة.