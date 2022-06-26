بدأت مع الساعات الأولي من صباح يوم 26 يونيو 2022 البحث عن رابط نتائج البيام 2022 حيث موعد إعلان النتيجة التي ينتظرها طلاب الشهادة المتوسطة في الجزائر وفقا للبيان الرسمي التي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية منذ ساعات قليلة والتي كشفت فيه توقيت عرض نتيجة شهادة التعليم المتوسط وكذلك خطوات الاستعلام عن النتيجة والرابط الرسمي الذي يرفع عليه النتيجة، والذي نكشفه إليكم في هذا التقرير المفصل عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية.

رابط نتائج البيام 2022

وفقاً إلى بيان وزارة التربية الوطنية المتعلق بعرض نتيجة شهادة التعليم المتوسط دورة 2022 والذي كشف عن عرض النتيجة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وكذلك أيضاً عبر رابط فضاء الأولياء، لذا يمكنكم الآن الاستعلام عن النتيجة من خلال أحدي الروابط التالية:

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

للامتحانات والمسابقات. لينك موقع فضاء الأولياء.

طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022

نشرت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيان موضح فيه توقيت إعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 والمقرر له يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 أو 26 جوان بداية من الساعة الرابعة مساءا بتوقيت الجزائر، حيث تتم آلية الاستعلام عن النتيجة النهائية عن طريق إتباع بعض الخطوات والتي جاءت كالتالي:

الدخول على رابط البيام bem.once.dz.

تسجيل الرقم السري.

كتابة رقم التسجيل.

تخطي الرمز المرئي.

الضغط على أيقونة إظهار النتيجة.

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض نتيجة الشهادة المتوسطة 2022 بالجزائر بعد أن تم اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور الحكيم بلعابد والمقرر رسميا أن تعلن في تمام الساعة 16 مساء يوم الأحد الموافق 26 جوان 2022، يذكر أن هذه الاختبارات قد بدأت في السادس من شهر جوان واستمرت حتي 8 جوان في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحضور نحو 740 ألف مرشح ومرشحة، وأشارت بعض التقارير الصادرة من وزارة التربية الوطنية أن نسبة النجاح تجاوزت 67% والتي ذات عن العام الماضي نسبة قليلة، في الوقت الذي حصلت فيه ولاية تيزي على أعلى الدرجات.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط نتائج البيام 2022 نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط.