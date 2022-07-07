“وزارة التربية moed.gov.sy” رابط نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ – 2022 سوريا نتائج التاسع برقم الاكتتاب حسب الاسم

يترقب الطلاب والطالبات في سوريا بمرحلة التعليم الثانوية، إعلان نتائج البكالوريا ٢٠٢٢، بعد إعلان الصفحة الرسمية وزارة التربية السورية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن استمرار أعمال الرصد والمراجعة، إذ نشر مركز تنتيج الامتحانات لوزارة التربية السورية فيديو، يوضح العمل ليل نهار، من أجل إصدار نتائج البكالوريا 2022 في سوريا، جدير بالذكر إعلان أحد الصفحات عبر وسائل التواصل عن إعلان موعد نتائج امتحان الشهادة الثانوية في سوريا ٢٠٢٢ الدورة الأولى، خلال ساعات قليلة، ولكن سرعان ما خرج أحد المسؤولين لينفي الخبر، مؤكدا على استمرار أعمال إدخال النتائج. بينما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية السورية عبر فيس بوك، الآن، موعد إعلان النتائج رسميا، خلال ساعات قليلة، اليوم الخميس الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٢.

مع بداية الخامسة مساءا، أعلنت الآن نتائج البكالوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب في سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy، ويستطيع الآن الطلاب والطالبات في الثانوية العامة استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا من خلال الدخول إلى البوابة واتباع الخطوات التالية.

عاجل: أتاحت وزارة التعليم السورية، رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 سوريا حسب الاسم ويمكن الآن لجميع الطلبة في الشهادة الثانوية ٢٠٢٢ بسوريا، التعرف على نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ حسب الاسم فقط، من خلال التوجه إلى رابط نتائج التاسع وزارة التربية السورية حسب الاسم.

وزارة التربية السورية

تواصل وزارة التربية السورية أعمال رصد درجات طلاب وطالبات الثانوية في سوريا ٢٠٢٢، وتعلن نتائج البكالوريا 2022 برقم الاكتتاب عبر تطبيق الجوال، وفيما يلي سنعرض لكم طريقة استخراج نتائج الامتحانات الشهادات العامة في سوريا بكافة فروعها.

كما عملت المديرية العامة للمعلومات في وزارة التربية السورية على تطوير تطبيق نتائج البكالوريا 2022 برقم الاكتتاب، للتسهيل على الطلاب الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية في سوريا ٢٠٢٢ فور صدورها، ويعمل تطبيق نتائج سوريا على نظام أندرويد Android.

ويمكن الحصول على تطبيق النتائج في سوريا من خلال زيارة رابط البرنامج، app.moed.gov.sy، بعد الحصول على التطبيق، يفتح الشاشة الرئيسية، الجمهورية العربية السورية، وزارة التربية، مرحبا بك في تطبيق نتائج الامتحانات.

نتائج البكالوريا 2022 حسب الرقم

يمكن استخراج نتائج البكالوريا 2022 في سوريا حسب الرقم من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

الضغط على أيقونة حمل التطبيق من مخدم وزارة التربية.

أنتظر حتى يتم تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات بسوريا ٢٠٢٢.

قم بفتح التطبيق.

بعد إعلان النتائج، تظهر أمامك رسالة، نتائج امتحانات. شهادة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2022/2021.

قم بتحديد الفرع.

أختر المحافظة التابع لها.

أكتب رقم الاكتتاب.

أنقر على أيقونة بحث.

تابع شرح بالصور التالية.

نتائج البكالوريا ٢٠٢١ في سوريا حسب الاسم

طريقة الحصول على نتائج البكالوريا 2022 عبر التطبيق هي أحدث طريقة واردة عن موقع وزارة التربية السورية، إذ كانت طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 عبر الدخول إلى رابط وزارة التربية السورية، واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط moed. gov.sy.

مع ملاحظة تغيير الفرع من القائمة الرئيسية للباحثين عن نتائج التاسع ٢٠٢٢ للفرع الأدبي أو الشرعي أو التجاري أو النسوي أو الصناعي.



اختيار المحافظة.

إدخال رقم الاكتتاب.

الضغط على أيقونة البحث.

كما يمكن البحث عن نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم من خلال اتباع الخطوات التالية:

من القائمة الرئيسية أعلى يسار الشاشة، اختر القسم المراد الاستعلام عنه: العلمي. الأدبي. الشرعي. التجاري. النسوي. الصناعي.

حدد نوع البحث عن نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

أكتب الاسم.

ثم أكتب اسم الأب.

النسبة.

أنقر فوق زر البحث.

بذلك يمكن البحث عن النتائج حسب الاسم وفقا لما هو متبع عبر وزارة التربية السورية حتى العام الماضي، وبعد إعلان موقع التربية السورية عن إعلان نتائج بكالوريا سوريا ٢٠٢٢ عبر التطبيق، بانتظار الساعات القادمة، حتى اعتماد واعلان النتيجة، للتعرف هل يمكن البحث عن النتائج حسب الاسم عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية السورية أم لا؟

فور إعلان رابط النتائج عبر الموقع الإلكتروني سيتم تحديثه، مع العلم أن تطبيق نتائج امتحانات الثانوية في سوريا يتيح الاستعلام عن النتائج حسب رقم الاكتتاب فقط.

منذ ساعات صباح اليوم الخميس 7 يوليو 2022، يترقب الطلاب والطالبات إعلان النتائج رسميا، من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية، عبر موقع وزارة التربية السورية.

أعلنت المصادر الرسمية الموثوقة عن موعد إعلان نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ في سوريا اليوم الخميس. تتمنى أسرة نجوم مصرية النجاح والتوفيق لطلاب الثانوية ٢٠٢٢ سوريا، وتهنئ الطلاب الناجحين مقدما، تعلن النتائج 5 مساءا. تم إعلان نتائج التاسع سوريا ٢٠٢٢ برقم الاكتتاب الآن، ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي أو التطبيق للاستعلام عن النتائج.

جدير بالذكر أن موقع وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا حسب الاسم لا يتيح الاستعلام حسب الاسم حتى الآن، إذ يمكن استخراج النتائج من وزارة التربية السورية moed.gov.sy حسب رقم الاكتتاب فقط، حين توفير رابط موقع وزارة التربية السورية 2022 حسب الاسم سيتم التحديث فورا.

نتائج التاسع 2022 سوريا علمي

يمكن استخراج نتائج البكالوريا 2022 علمي في سوريا من خلال اتباع الخطوات التالية: