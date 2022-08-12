رابط نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 الدور الأول على موقع الوزارة جميع المحافظات epedu.gov.iq
يسعى العديد من الطلاب البحث بشكل مكثف عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022، في مختلف المحافظات العراقية لمعرفة نتائج الدور الأول التي سيتم عرضها إلكترونيا على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية، خاصة وأن الموقع حديثا قام بنشر أبرز التطورات الأخيرة بشأن عمليات تصحيح وتدقيق أوراق امتحانات الطلاب، مؤكداً بأن نسبة النجاح لهذا العام سجلت نحو 80%، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن النتائج لجميع الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة.
الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022
أعلنت وزارة التربية العراقية عن تفعيل رابط مباشرة خاص بإمكانية استعلام جميع الطلاب في مختلف محافظات العراق عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022، بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:
- أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الذي تخصصه الوزارة.
- ثم الدخول إلى أيقونة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط لعام 2022.
- ومنها تحديد خانة المحافظة التابع لها الطالب.
- ثم الضغط على عرض النتائج لجميع طلاب المحافظة.
امتحانات الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني
بمجرد إعلان ظهور نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط لعام 2022 يمكن لكافة الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات الدور الأول الدخول إلى الدور الثاني، لتصبح بمثابة فرصة ثانية تقدمها لهم وزارة التربية العراقية للحصول على درجة جيدة وتدارك الوضع الخاص بالطلاب والتمكن من النجاح في تلك المرحلة الدراسية من عمرهم الدراسي لعام 2022.
مواعيد امتحانات الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني
- من المقرر له أن يمتحن الطلاب مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية اعتباراً من تاريخ الخميس الموافق 25 أغسطس 2022.
- وفي يوم السبت الذي يوافق 27 أغسطس يمتحن الطلاب مادة اللغة الإنجليزية.
- ثم في يوم الأحد الذي يليه من المقرر أيضاً أن يمتحن الطلاب مادة الرياضيات.
- ثم يأتي يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس ليمتحن خلاله الطلاب في الدور الثاني مادة الكيمياء.
- وفي يوم الأربعاء الذي يليه يمتحن الطلاب مادة الفيزياء.
- ثم يمتحن الطلاب في يوم الخميس في مادة اللغة الفرنسية.