رابط موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 بالعراق الدور الأول

هناك العديد من الأخبار التي تؤكد على أن نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 بالعراق ستظهر خلال ساعات، والجدير بالذكر أن نتيجة الثالث متوسط العراق 2019 ستكون متاحة عبر موقع وزارة التربية العراقي وكذلك يستطيع الطالب التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق من خلال موقع ناجح وموقع النجاح فقد اعتنت وزارة التربية والتعليم هذا العام أن تقدم عدة مصادر يمكن منها الاطلاع على النتائج للطلاب برقم التلميذ.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 بالعراق

بعد أن انتهت بشكل رسمي امتحانات الثالث المتوسط العراق 2019 بدأت وزارة التربية العراقية بأعمال الكنترول، والتي أكدت الوزارة أنها ستتم بدقة عالية، كما أنها لن تأخذ وقتًا على الإطلاق، بل تم التأكيد على أن النتيجة ستظهر في خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من الامتحانات، ونذكر أن الامتحانات انتهت بشكل فعلي يوم 30 يونيو 2019، وقد استطاع الطلاب تأدية امتحان اللغة العربية والتركمانية وكذلك أدى الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية والفيزياء وامتحان مادة اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى مادة الإنسان وصحته.

وقد اعتنت وزارة التربية العراقية على توفير امتحانات بأسئلة متفاوتة ما بين الأسئلة السهلة وما بين الأسئلة المتوسطة، ولم تبدر أي شكوى من الطلاب خلال فترة الامتحانات على الإطلاق، بل انتهت الامتحانات بدون حدوث أي مشكلة.

رابط الاستعلام عن نتائج العراق ثالث متوسط 2019

هناك روابط للاستعلام عن نتائج امتحانات الدول الأول الثالث المتوسط بالعراق 2019 برقم التلميذ والتي وفرتها وزارة التربية العراقية، والتي تتمثل في التالي:

وسوف نقدم لكم كل ما هو جديد ويتعلق بالنتائج فتابعونا للحصول على كافة المعلومات فور اعتماد النتيجة، وفور الإعلان عن نسبة النجاح.