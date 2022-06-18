رابط موقع نتائج الثانوية العامة قطر 2022 وخطوات الاستعلام عن النتائج

بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات المرحلة الأخيرة للثانوية العامة بقطر سيتم الإعلان عن نتائجها لهذا يبحث الجميع عن رابط موقع نتائج الثانوية العامة قطر 2022 وكيفية الاستعلام عن النتائج، وقد أعلنت وزارة التربية التعليم بقطر أنه يمكن الحصول على نتائج الثانوية العامة بقطر إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وسنتناول خلال هذا المقال الموعد المحدد لظهور النتائج والرابط المخصص من قبل الوزارة للاستعلام عنها مع خطوات الحصول عليها.

نتائج الثانوية العامة قطر 2022

تم الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة النهائية بقطر لعام 2021_2022 في يوم 13 يونيو 2022 وبدأت عمليات التصحيح بالتزامن مع بداية الامتحانات ففور انتهاء كل مادة كانوا يشرعون في التصحيح، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بقطر أن النتائج تظهر خلال الأسابيع الأخيرة من يونيو بعد انتهاء التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ورفعها على الموقع.

موعد نتائج الثانوية العامة قطر 2022

الأيام القادمة من المتوقع ظهور النتائج بها في أي وقت عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، حيث شارفت أعمال المراجعة ورصد الدرجات على الانتهاء، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية عبر حسابها على تويتر أن يوم الإثنين الموافق 20 من يونيو 2022 ظهرا ستكون نتائج شهادة الثانوية العامة تم رفعها على الموقع ويتم الحصول عليها من خلال رابط موقع نتائج الثانوية العامة قطر من خلال رقم الجلوس الخاص بالطلاب.

رابط موقع نتائج الثانوية العامة قطر 2022

خصصت وزارة التربية والتعليم في قطر رابط نتائج الثانوية العامة 2022 ولكن لم يتم تفعيل الرابط بعد حيث أنه يتم تفعليه فور رفع الانتهاء من رفع النتائج على الموقع في الموعد المخصص لها وهو يوم الإثنين المقبل، ويتم الدخول إلى رابط موقع نتائج الثانوية العامة قطر 2022 وبعدها استكمال البيانات اللازمة للحصول على النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بوابة الجمهور يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر لعام 2022 فور ظهورها، وهذا يتم من خلال اتباع الخطوات التالية: