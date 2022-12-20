رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ لإستخراج كشف نقاط الفصل الأول 2023 لجميع الأطوار التعليمية في الجزائر

وبعد طول انتظار تخرج وزارة التربية الوطنية بالجزائر للإعلان رسمياً عن كشف نقاط الفصل الأول 2022/2023 لجميع الأطوار التعليمية، سواء بالكشف عنها إلكترونياً أو من خلال المؤسسة التعليمية التابع لها التلميذ، وذلك بعد أن انتهي طلاب الطور الإبتدائي والمتوسط والثانوي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأيام الماضية، وأصبح الجميع في ترقب لمعرفة نتائج الإختبارات، لذلك سوف نتناول معكم عبر هذا المقال كافة التفاصيل حول خطوات الإستعلام عن النتيجة إلكترونياً كما نوهت عنها وزارة التربية الوطنية وذلك من خلال المواقع الرسمية التابع للوزارة على شبكة الإنترنت.

نتائج الفصل الأول 2022-2023 الجزائر

انطلقت رزنامة اختبارات الفصل الأول للطور الإبتدائي ابتداء من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري وذلك للسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي، وقد بدأت اختبارات الطور المتوسط ابتداء من 4 إلى 8 ديسمبر وذلك لسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط، أما بالنسبة لاختبارات الطور الثانوي فقد انطلق من يوم 4 إلى 8 ديسمبر بالنسبة لسنوات الأولى والثانية ثانوي، وقد صرح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بأن نتائج الفصل الأول سوف تُعلن رسمياً الأ{بعاء الموافق 21 ديسمبر أونلاين عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات أو موقع فضاء الأولياء.

التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ

أتاحت وزارة التربية الوطنية موقع فضاء أولياء التلاميذ لجميع الطلاب بمختلف الأطوار التعليمية حتى يمكنهم الإطلاع على النتيجة بكل سهولة ويسر عبر شبكة الإنترنت، ومن خلال الخطوات التالية سوف نقدم لكم خطوات التسجيل في الموقع للحصول على نتائج الإختبارات.

تسجيل الدخول عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ.

اضغط تسجيل دخول.

كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهاتف.

اضغط موافق على الشروط.

إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك.

اختيار تسجيل.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ لكشف نقاط الفصل الأول 2023

وقد كشفت وزارة التربية الوطنية بأنه النتيجة سوف يتم نشرها عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ يوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت الجزائر، حيث يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول عبر الرابط السابق ذكره، ومن ثم يقوم بادخال البيانات الخاصة بها ويتبعها بكتابة بيانات الطالب من اسم الطالب وطود الطالب ومن ثم يقوم بالضغط على نتائج لمعرفة كشف النقاط في كافة المواد الدراسية.