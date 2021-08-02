رابط موقع جامعة حلوان للاستعلام عن نتيجة امتحانات كلية تجارة 2021 برقم الجلوس فقط “انتظام وانتساب”

بعد أن أعلنت إدارة جامعة حلوان في بيان رسمي عن بدء الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة للفرقة الأولى والفرقة الثانية من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بالكلية، أصبحت جميع الطلاب يبحثون عن رابط الموقع الخاص بكلية تجارة جامعة حلوان لمعرفة نتائج الامتحانات، والدليل على ذلك أن نتائج البحث خلال الساعات القليلة الأخيرة كانت تدور حول معرفة رابط الموقع الخاص بكلية التجارة جامعة حلوان لمعرفة نتائج الفرقة الأولى والفرقة الثانية وكيفية استخراج النتائج ومعرفة معدلات الطلاب والطالبات برقم الجلوس وكذلك معرفة رابط الموقع الإلكتروني الذي تم تفعيله مؤخراً بشكل رسمي من قبل الوزارة، كما ان إدارة جامعة حلوان أكدت في تصريح لها خلال الساعات الماضية أن بعض كليات الجامعة ومن ضمنهم كلية تجارة قد أنهوا عملية تصحيح الامتحانات ولم يتبقى أي شيء سواء رصد الدرجات الخاص بالطلاب، لذلك من خلال مقال اليوم سنتعرف على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بكلية تجارة ومعرفة كيفية استخراج نتائج الامتحانات الخاصة بالطلاب 2021 وكل ذلك بالخطوات.

قامت جامعة حلوان خلال الساعات الأخيرة بالإعلان عن انتهاء العديد من كليات الجامعة من طرح النتائج الخاصة بالطلاب على الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، ومن ضمنهم نتيجة كلية تجارة الترم الثاني 2021 لطلاب الفرقة الأولى والفرقة الثانية والثالثة سواء انتظام أو انتساب، كما ان استخراج النتائج من على الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة يعتبر في غاية السهولة وهذا ما كانت تهدف إليه إدارة جامعة حلوان وهو التيسير على طلاب والطالبات بشأن معرفة النتائج من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب والطالبة، والآن دعونا نتعرف على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة حلوان وكيفية الدخول عليه واستخراج النتائج بشكل بسيط للغاية من خلال الخطوات التالية.

الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة 2021 من خلال رقم الجلوس “الفرقة الأولى، الفرقة الثانية، الفرقة الثالثة”.

1- في بداية الأمر قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة حلوان للاستعلام عن نتائج طلاب كلية تجارة من خلال الضغط ” هنا “.

2- اختيار الاستعلام عن نتائج كلية تجارة.

3- يجب إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح في المكان المخصص لذلك.

4- الضغط على خيار “الحصول على النتيجة”.