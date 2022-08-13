يستعد العديد من طلاب الثانوية العامة، لبدء التسجيل في رغبات تنسيق الجامعات، وذلك لتحديد التخصصات الذين يرغبون في دراستها، ويبحث الطلاب الآن عن رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 ، لذلك ترتفع في هذه الأيام عمليات البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن موقع التنسيق الإلكتروني 2022 وموعد الانطلاق الرسمي للمرحلة الأولى من التنسيق.

وعلى غرار هذه الأحداث، يقدم موقع «أخبار حصرية» موضوعات حديثة تُنشر لطلاب الثانوية العامة على مدار اليوم لتغطية الأحداث، وفيما يلي رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 وموعد المرحلة الأولي، في السطور التالية:

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2022

ويمكن للطلاب الذين استوفى مجموعهم المرحلة من تنسيق الجامعات 2022، تسجيل رغباتهم في التنسيق عبر موقع «التنسيق الرسمي» الذي تخصصه الوزارة ويمكن الدخول بشكل مباشر إليه من هنـا.

موعد المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية 2022

وانطلقت المرحلة الأولي من الثانوية العامة بداية من يوم الخميس 11 أغسطس الجاري، ويستمر التقديم لمدة 5 أيام متواصلة، وذلك حتى يوم الاثنين 15 من هذا الشهر، و ينتهي تسجيل رغبات الثانوية العامة 2022 في آخر يوم محدد في تمام الساعة السابعة مساءً.

تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني 2022

وبحسب ما تم إعلانه من قبل وزارة التعليم العالي عن تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولي، جاءت مجاميع الحد الأدنى للشعب الثلاث لطلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام، كالآتي:

الحد الأدنى المطلوب للشعبة الأدبية 264.5 درجة بنسبة 64.51%

الشعبة العلمية الحد الأدنى المطلوب 365 فأكثر، ما يعادل نسبة 89.02%

341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.017% وذلك لشعبة علمي رياضة

ويمكن للطلاب المؤهلين للمرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2022، تسجيل عدد 75 رغبة إلكترونيًا وذلك عبر الموقع الذي أطلقته وزارة التعليم العالي، ولكن يجب مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي للكليات خلال تحديد الرغبات.