رابط موقع تقليل الأغتراب بالخطوات إلكترونيًا 2022-2024 وفقًا للتوزيع الجغرافي

بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق فلقد زاد معدل البحث على رابط موقع تقليل الأغتراب بالخطوات إلكترونيًا 2022-2024 وذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي، حيث أن تقليل الأغتراب يتم وفقًا لشروط محددة، وموعد بدأ تقليل الأغتراب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ليتمكن الطلاب من التقديم على تقليل الأغتراب في المرحلة الثالثة.

رابط موقع تقليل الأغتراب 2022

بعد أن قامت وزارة التعليم العالي في مصر بتحديد موعد تقليل الأغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق في المرحلة الثانية، فلقد تم تحديد الرابط الرسمي لتقليل الأغتراب والذي سوف يكون من خلال موقع التنسيق مباشرة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على موقع التنسيق الرسمي مباشرة.

الرسمي مباشرة. بعدها قم بالضغط على خدمة تقليل الأغتراب.

ثم قم بالضغط على “مصدر شهادة الثانوية العامة”.

بعدها قم بالضغط على “التالي”.

إضافة البيانات المطلوبة التي تتمثل في رقم الجلوس وكلمة السر.

ثم قم بالضغط على قائمة الرغبات السابقة.

قم بالضغط على قائمة جديدة.

وبعدها قم بتحديد تقليل الأغتراب.

قم بإضافة الكليات والتخصصات المختلفة به.

قم التأكيد يجب أن تقوم بمراجعة مختلف البيانات لإتمام التسجيل.

قواعد تقليل الأغتراب

لقد قام المسؤولين بتحديد قواعد محددة لتقليل الأغتراب يجب أن تتوافر في الطالب، والتي تتمثل في الآتي: