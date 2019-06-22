رابط موقع بوابة التعليم الفني : للاستعلام عن نتائج الامتحانات الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في جميع المحافظات

نتيجة الصف الثالث الثانوي للدبلومات الفنية لجميع التخصصات، سوف يتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيعتمد وزير التربية والتعليم المصري، نتائج الامتحانات بشكل رسمي عبر المؤتمر الصحفي الذي سوف يقعده بديوان الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة، بعدها سيتم رفع النتيجة مباشرة على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني الرسمي على شبكة الأنترنت، حيث يوفر الموقع الإلكتروني، قناة فارغة يستطيع من خلالها الاستعلام برقم الجلوس الخاص بجميع الطلاب بكافة أنحاء الجمهورية المصرية .

رابط موقع بوابة التعليم الفني

وزارة التربية والتعليم الفني أتاحت الفرصة لمعرفة نتائج الدبلومات من خلال رقم الجلوس فقط، ولا يستطيع الطلاب معرفة النتائج عن طريق الاسم، وذلك بحسب برمجة الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن النتيجة على شبكة الأنترنت، كما يمكنكم فقط اختيار التخصص والشعبة التي تنتمي إليها، من اجل معرفة نسبة النجاح في كل مادة دارسيه وذلك بحسب التخصص التربوي والتعليمي .

نتائج الامتحانات الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

جاري … البحث عن رابط البوابة المصرية للتعليم الفني يعمل بشكل سليم

نتائج الدبلومات الفنية 2019، سوف تجدونها بالرابط الأول الذي رفقناه لحضراتكم، أما بخصوص الرابط التالي، فهو يقدم خدمة معرفة أرقام الجلوس ومقار اللجان، وذلك حتي يستطيع أي طالب وطالبة ، من أداء الامتحانات، حيث تتمني إدارة موقعنا للجميع بالتوفيق والنجاح بإذن الله .

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، سوف تقوم وزارة التربية والتعليم باعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة، لذا يمكنكم ترك رقم الجلوس والاسم الخاص بكم برسائل موقع نجوم مصرية، وسوف نقوم بجلب لكم النتيجة فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم المصري .

الطلاب الراغبين في استخراج نتيجة دبلوم المدارس الفنية بكافة الشعب التعليمية، يمكنهم مراسلتنا من خلال ترك أرقام الجلوس والاسم بالكامل والشعبة عبر تعليقات هذا المقال، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

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