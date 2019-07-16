يقدم موقع نجوم مصرية رابط موقع التنسيق لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، وهو الموقع الوحيد الذي يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

ويقدم موقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية خدمات تنسيق الثانوية العامة وخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية وخدمات تنسيق الشهادات الفنية والشهادات المعادلة وطلاب مدارس stem للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا وتنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

رابط موقع التنسيق

ويمكن لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية وطلاب الثانوية الأزهرية الدخول على موقع التنسيق من هنا، وذلك للحصول على كافة الخدمات التي يقدمها الموقع من تقليل الاغتراب وبيان تنسيق السنوات الماضية والتسجيل في اختبارات القدرات والتحويل بين الكليات.

عناوين مكاتب التنسيق في محافظات الجمهورية

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر مكاتب تنسيق في عدد من المحافظات للتيسير على الطلاب في تسجيل رغباتهم، وتخصص الوزارة موظفون مدربون على التعامل على الموقع وتسجيل رغبات الطلاب والرد على استفساراتهم.

جامعة القاهرة: معمل كلية الهندسة، معمل كلية الزراعة، معمل الدراسات والبحوث الإحصائية.

جامعة الإسكندرية: معمل كلية الآداب، معمل كلية العلوم، معمل علوم محرم بك، معمل المدينة الجامعية، معمل كلية الهندسة، معمل كلية التربية الرياضية بأبي قير، معمل كلية التربية، معمل كلية التجارة في الأبعادية.

جامعة دمنهور: معمل كلية التربية، معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي، معمل كلية العلم، معمل كلية الحاسبات والمعلومات.

عين شمس: معمل كلية الحاسبات والمعلومات، معمل كلية الآداب، معمل كلية البنات، معمل كلية الهندسة بالعباسية، معمل المكتبة المركزية في المجمع الطبي.

طنطا: معمل المكتبة المركزية في المجمع الطبي.

الزقازيق: معامل كلية الحاسبات والمعلومات.

المنصورة: وحدة الخدمات في المدينة الجامعية للطالبات، كلية الصيدلة، كلية التربية.

دمياط: كلية التربية النوعية، كلية الفنون التطبيقية.

كل هذه الجامعات تقدم خدمات التنسيق من خلال المعامل التي خصصتها ووفرت بها أجهزة الحاسب الآلي والانترنت