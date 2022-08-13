يعمل الآن.. رابط موقع التنسيق الالكتروني 2022 وطريقة تسجيل الرغبات خطوة بخطوة

بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، بدأ الطلاب في تدول رابط موقع التنسيق الالكتروني عبر محركات البحث حيث، يرغب طلاب المرحلة الأولى في تسجيل رغباتهم ضمن تنسيق الجامعات 2022، فيما ينتظر طلاب المرحلتين الثانية والثالثة دورهم، هنا عبر بوابة نجوم مصرية نستعرض معكم رابط موقع تنسيق الجامعات، وخطوات تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق الالكتروني

يتيح الرابط الخاص بموقع التنسيق الالكتروني 2022 معرفة نتائج التنسيق الالكتروني لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، كما يشمل تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2022، وذلك للالتحاق بالكلية التي تتناسب مع مجموع الطالب، وقد بدأ تنسيق المرحلة الأولى من يوم الخميس الماضي الموافق 11 أغسطس، وسيستمر موقع التنسيق الالكتروني حتى يوم 15 أغسطس 2022 ، وذلك بموجب 5 أيام متاحة أمام الطالب لكتابة الرغبات وتعديلها إن لزم الأمر.

الحد الأدنى لقبول تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى

حدد مكتب تنسيق الثانوية العام، الحد الأدنى لقبول رغبات الطلاب في المرحلة الأولى التي بلغ إجمالي عدد الطلاب فيها حوالي 117 ألف و 758 طالب وطالبة، ومن هنا يمكنك الدخول على رابط موقع التنسيق الالكتروني، والبدء في تسجيل الرغبات

وقد حدد موقع التنسيق الالكتروني الحد أدنى للشعبة العلمية علمي علوم من 365 درجة فأكثر، وذلك بنسبة 89.02%، وقد وصل عدد الطلاب في المرحلة الأولى علمي علوم إلى 22 ألف و475 طالب وطالبة.

أما عن تنسيق كليات شعبة الرياضة، فيبدأ تنسيق الحد أدنى في شعبة الرياضيات أو الشعبة الهندسية من 341 درجة فيما فوقها، وذلك بنسبة 83.19 تقريبًا، وقد بلغ عدد الطلاب في المرحلة الأولى إلى 15 ألف و220 طالب وطالبة.

أما عن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الأولى للتنسيق، فيبدأ من 264.5 درجة وما فوقها بنسبة 64.51 فأكثر، وقد بلغ عدد طلاب المرحلة الأولى أدبي 80 ألف و 63 طالب وطالبة.

خطوات تسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الأولى

أولًا: يجب في البداية الدخول على رابط موقع التنسيق الالكتروني .

ثانيا: يجب الضغط على زر خدمات تنسيق الثانوية العامة.

ثالثًا: يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري المدون على الاستمارة.

رابعًا: ستظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات، وهي تحتوى على 75 رغبة عليك كتابتها

خامسًا: يتم تسجيل رغبات الطلاب في الشعب المختلفة

سادسًا: عند الانتهاء يجب الضغط على أيقونة تم.