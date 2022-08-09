رابط موقع التنسيق الإلكتروني.. التعليم العالي تكشف موعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولي وفتح تقليل الاغتراب

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022 يوم السبت السابق الموافق 6 أغسطس 2022، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل المرحلة الأولي من تنسيق الكليات، وتفاصيل تقديم الرغبات للالتحاق بالكليات للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وأوضحت الوزارة بأنه يتم تسجيل الرغبات بصورة إلكترونية، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني حرصًا على توفير الوقت والمجهود، وكشفت الوزارة عن موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولي وفتح تقليل الاغتراب.

نتيجة المرحلة الأولي وفتح تقليل الاغتراب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تسجيل الرغبات للمرحلة الأولي 2022، وكشفت الوزارة بأنه يتم تسجيل الرغبات بداية من يوم الخميس القادم الموافق 11 أغسطس 2022، ويستمر التقديم حتي يوم الاثنين 15 أغسطس، ضمن المرحلة الأولي لتنسيق الكليات 2022، موضحة كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الأولي من طريقة تسجيل الرغبات، والتي تتم بصورة إلكترونية، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأعلن المشرف العام على التنسيق “السيد عطا” بأنه يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولي لتنسيق الكليات 2022، يتم بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولي بثلاثة أيام، ويبدأ فتح التحويلات وتقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية، بعد الإعلان عن بداية المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات 2022، وطبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات فأن 10% من الأعداد المقررة للتحويل للكلية المرغوب التحول إليها، ويسمح للطالب بالتحويل مرة واحدة فقط.

طريقة تسجيل رغبات المرحلة الأولي بتنسيق الكليات 2022

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولي بتنسيق الكليات 2022، مشيرة بأنه يتم فتح باب تسجيل الرغبات من يوم الخميس القادم الموافق 11 أغسطس 2022 ويستمر لمدة 5 أيام كاملة، حتي يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. حدد الخيار الثانوية العامة. النقر على تسجيل الرغبات. تظهر لك 75 خانة خالية يلزم عليك ترتيب رغباتك بها. تسجيل الرغبات وحفظ الرابط. قم بطباعة ورقة الرغبات، ويمكنك التعديل عليها قبل الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولي.

وأوضح المشرف العام على التنسيق بأن الموقع مغلق في الوقت الحالي، ولا يتم تسجيل المرحلة الأولي إلا من يوم الخميس القادم، من خلال الخطوات التي أوضحتها الوزارة، وأنه في حالة تعرض الطالب إلى أي مشكلات، يتم الاتصال على الخط الساخن 19468، وكشفت الوزارة بأن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى 161 ألف طالب وطالبة، ويستمر الموقع في استقبال رغبات الطلاب في اختبارات القدرات، حتي يوم الخميس القادم 11 أغسطس 2022.