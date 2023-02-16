رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول وكل ما يهمك معرفته عن المنصة

منصة مدرستي هي المنصة الوطنية للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام، والتي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية في المملكة بما يتوافق مع تطورات العصر في ظل تحقيق رؤية المملكة 2023، كما راعت وزارة التعليم السعودية أثناء تصميمها للمنصة توفير الأدوات التي تدعم العملية التعليمية للطلاب وهيئة التدريس وخاصةً ذوي الاحتياجات الخاصة بما يخدم تحقيق الأهداف التربوية للمناهج والمقررات الدراسية.

إذاً ما هي مميزات منصة مدرستي الإلكترونية؟

تتميز منصة التعليم عن بعد بأنها تشمل عدد من الأدوات التعليمية المواكبة للتطورات التقنية في الحصول على المعرفة، كما أنها تتميز بعدد من النقاط وهي كالتالي؛

تدعم منصتي مدرستي تعلم الأطفال وتفاعلهم مع المعلمين، من خلال خلق نظام إلكتروني يحاكي نظام الدراسة الحضورية في المدارس. كما أنها مدعومة بأدوات تحكم تتيح للمعلمين متابعة أعمالهم والتحكيم عليها. كما أنها تدعم زيادة الإثراء المعرفي لدى الطلبة، حيث تحتوي على 45 ألف محتوى تعليمي رقمي.

طريقة الحصول على بيانات مدرستي من منصة توكلنا

يجب العلم أنه لكي يمكنك الحصول على بياناتك الشخصية في منصة مدرستي التعليمية يجب عليك التوجه أولاً إلى حسابك في منصة توكلنا واتباع الخطوات التالية؛

قم بالتوجه إلى رابط منصة توكلنا.

ومن أعلى يسار الصفحة قم بالنقر على “تسجيل الدخول”.

ثم إدخال الاسم وكلمة المرور الخاصين بك والنقر على التالي.

سوف تصلك رسالة بها كود التحقق على جوالك.

قم بإدخال الكود في الخانة المخصصة له ثم الضغط على كلمة “التالي”.

وهنا يتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية من الشريط الجانبي قم باختيار “بيانات التسجيل في منصة مدرستي”.

ويكون بها قائمة بعدد وبيانات الأبناء المسجلين في المنصة، قم بنسخ اسم المستخدم.

ثم النقر على إرسال كلمة المرور، ليتم إرسالها في رسالة نصية على جوالك.

وبذلك تكون انتهيت من الحصول على بيانات التسجيل في المنصة والتي نتولى شرحها بالتفصيل المصور خلال سطور الفقرة التالية.

رابط وطريقة تسجيل الدخول إلى منصتي مدرستي

يمكنك تسجيل الدخول إلى المنصة والتمتع بجميع الخدمات التعليمية والإثرائية التي تقدمها من خلال تفعيل حسابك في مايكروسوفت تيمز وذلك في حالة التسجيل للمرة الأولى وفق الخطوات التالية؛

قم بالتوجه إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي.

ومن أعلى يسار الصفحة الرئيسية قم بالضغط على تسجيل دخول.

ومنها قم باختيار حساب مايكروسوفت.

ليتم نقلق إلى صفحة تسجيل دخول مايكروسوفت تيمز.

قم بإدخال الاسم وكلمة المرور اللذان حصلت عليهما من خلال منصة توكلنا السابق شرحها.

وهنا يتم نقلك إلى صفحة تغيير كلمة المرور وبها ثلاث خانات.

قم بكتابة كلمة المرور الحالية في الخانة الأولى.

ثم كتابة كلمة جديدة من اختيارك في الخانة الثانية وتأكيدها في الثالثة ثم النقر على زر “تسجيل”.

وهنا تأتي إلى الخطوة الأخيرة لإتمام عملية التسجيل وهي التحقق من الحساب.

قم باختيار الدولة ” المملكة العربية السعودية وإدخال رقم الجوال، ثم النقر على إرسال رسالة أو مكالمة هاتفية لتاكيد رقم الجوال.

وبذلك تكون قد انتهيت من التسجيل في مايكروسوفت أوفيس الخاص بمنصة مدرستي.

ألية تسجيل دخول ولي الأمر

وهنا يجب العلم أن آلية الدخول السابقة بنفس خطواتها هي نفسها الخاصة بتسجيل دخول الطالب أو المعلم أو المشرف والقائد، أما ألية دخول ولي الأمر تختلف قليلاً ولكنها غاية في السهولة، حيث يمكنك التسجيل في المنصة باستخدام حسابك في برنامج نور ولي الأمر، وذلك بالدخول إلى منصة مدرستي من خلال الرابط السابق ذكره.