رابط منصة مدرستي بالسعودية 1443 والإستعلام عن أخبار التعليم

وزارة التربية والتعليم بالسعودية أصدرت مؤخراً قرار بسرعة الدخول على منصة مدرستي والتسجيل به، وذلك حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم واختبارتهم منذ بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ، كما أن وزارة التربية والتعليم أطلقت تغريدة لها عبر حساب تويتر الرسمي الخاص بها وذلك مساء الأحد الماضي، وأفادت هذه التغريدة بأن منصة مدرستي أصبحت جاهزة للبدء مع الطلاب حيث تم وضع كافة المقررات لكل المراحل الدراسية وسيتم تدريسها للطلاب بنظام الكتروني محترف، مما يساعد هذا النظام على تطوير التعليم بالمملكة العربية السعودية وتحسين مستوى التعليم.

كما أكدت أنه تم إضافة المقررات الالكترونية الخاصة بالمواد الجديد التي تتواجد للمرة الأولى في العام الجاري، وهذه المواد هي (مادة اللغة الإنجليزية بنظام متطور، التربية البدنية، التفكير الناقد، المهارات الأسرية والحياتية، ومادة الدفاع عن النفس، ومادة التقنيات الرقمية والمهارات).

منصة مدرستي 1443

وبجانب المقررات الالكترونية هذه تم إضافة بعض من عناصر تفاعلية تعليمية خاصة بالطلاب وذلك حتى يتم تشجيعهم على الاستمرار، وهذه العناصر هي (الإنفوجرافيك، موشن جرافيك، أنشطة تفاعلية، وبعض النقاشات الشيقة عن ملخصات المقررات والواجبات)، كما يتم عرض فيديوهات قصيرة شيقة خاصة بالمقررات ولكن بشكل مختلف وشيق يجعل الطالب متحمس للتكملة.

رابط التسجيل في منصة مدرستي السعودية

يمكن الدخول عبر رابط منصة مدرستي للبدء بالتسجيل داخل المنصة، وذلك حتى يتم التعرف على العناصر الإضافية التي تمت إضافتها مؤخراً من قبل الوزارة وأيضاً حتى يقوم الطلاب بمتابعة المقررات الخاصة بهم، وذلك تحت إشراف المعلمين وأولياء الأمور أيضاً.

منصة مدرستي أشاد بها كافة المعلمين بالسعودية، بالإضافة إلى الطلاب وأولياء الأمور، لما لها من أهمية في عملية التعليم عن بعد، وبالفعل في ذورة أحداث الكورونا، فقد كانت منصة مدرستي لها دور كبير، في إستكمال التعليم عن بعد، وتم رفع الشروحات على المنصة من جانب المعلمين.