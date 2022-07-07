رابط مباشر.. نتائج البكالوريا سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب
نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم، يبحث عنها الطلاب والطالبات في جميع المناطق على مستوى الجمهورية السورية، حيث يستعد الملايين من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور إلى الإعلان الرسمي من جانب وزارة التربية السورية في خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل التعرف على النتيجة سواء تمكنوا من اجتياز تلك المرحلة أم لا، خاصة أنها من أهم الأشياء التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور قبل انطلاق العام الدارسي الجديد.
خطوات معرفة نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم
وللتعرف على نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم، عليكم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.
- وتضغط على أيقونة نتائج الامتحانات
- تختار الصف الدراسي الذي تدرس فيه وقوم بتحديد الشعبة سواء كانت العلمية أم الأدبية
- تحدد المحافظة التي تتبع لها
- تقوم بالكتابة الاسم في المربع المخصص لذلك
- وتضغط على إظهار النتيجة
الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب
إما إذا كنت تريد الاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب تقوم بالدخول على موقع وزارة التربية السورية
- تختار أيقونة نتائج الامتحانات
- تحدد الصف الدراسي والشعبية العلمية التي كنت فيها سواء كانت الشعبة العلمية أم الأدبية
- تختار المحافظة التي كنت تؤدي فيها الامتحانات
- تقوم بكتابة الأسم في المربع المخصص لذلك
- تضغط على كلمة بحث لإظهار النتيجة
يذكر أن وزارة التربية السورية أعلنت في بيان رسمي قرب الإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات في البكالوريا سوريا 2022، مشيرة إلى أنها في مرحلة المراجعة حتي يحصل كل طالب أو طالبة على حقة تماما، موضحا أن فور الإعلان عنها ستكون النتيجة متاحة على موقع وزارة التربية السورية سواء برقم الاكتتاب أو الاسم كاملا.
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