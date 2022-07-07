رابط مباشر.. نتائج البكالوريا سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب

نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم، يبحث عنها الطلاب والطالبات في جميع المناطق على مستوى الجمهورية السورية، حيث يستعد الملايين من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور إلى الإعلان الرسمي من جانب وزارة التربية السورية في خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل التعرف على النتيجة سواء تمكنوا من اجتياز تلك المرحلة أم لا، خاصة أنها من أهم الأشياء التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور قبل انطلاق العام الدارسي الجديد.

خطوات معرفة نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم

وللتعرف على نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم، عليكم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

وتضغط على أيقونة نتائج الامتحانات

تختار الصف الدراسي الذي تدرس فيه وقوم بتحديد الشعبة سواء كانت العلمية أم الأدبية

تحدد المحافظة التي تتبع لها

تقوم بالكتابة الاسم في المربع المخصص لذلك

وتضغط على إظهار النتيجة

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب

إما إذا كنت تريد الاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب تقوم بالدخول على موقع وزارة التربية السورية

تختار أيقونة نتائج الامتحانات

تحدد الصف الدراسي والشعبية العلمية التي كنت فيها سواء كانت الشعبة العلمية أم الأدبية

تختار المحافظة التي كنت تؤدي فيها الامتحانات

تقوم بكتابة الأسم في المربع المخصص لذلك

تضغط على كلمة بحث لإظهار النتيجة

يذكر أن وزارة التربية السورية أعلنت في بيان رسمي قرب الإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات في البكالوريا سوريا 2022، مشيرة إلى أنها في مرحلة المراجعة حتي يحصل كل طالب أو طالبة على حقة تماما، موضحا أن فور الإعلان عنها ستكون النتيجة متاحة على موقع وزارة التربية السورية سواء برقم الاكتتاب أو الاسم كاملا.