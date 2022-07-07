أخبار التعليم

رابط مباشر.. نتائج البكالوريا سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب

عيد سعيد

نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم، يبحث عنها الطلاب والطالبات في جميع المناطق على مستوى الجمهورية السورية، حيث يستعد الملايين من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور إلى الإعلان الرسمي من جانب وزارة التربية السورية في خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل التعرف على النتيجة سواء تمكنوا من اجتياز تلك المرحلة أم لا، خاصة أنها من أهم الأشياء التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور قبل انطلاق العام الدارسي الجديد.

خطوات معرفة نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم

وللتعرف على نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم، عليكم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

بالخطوات.. تحميل تطبيق نتائج الامتحانات 2022 سوريا شهادة البكالوريا الدورة الأولى

بسرررعة “تحـصـيـل” نتائج البكالوريا 2022 سوريا الدورة الأولى جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

  • وتضغط على أيقونة نتائج الامتحانات
  • تختار الصف الدراسي الذي تدرس فيه وقوم بتحديد الشعبة سواء كانت العلمية أم الأدبية
  • تحدد المحافظة التي تتبع لها
  • تقوم بالكتابة الاسم في المربع المخصص لذلك
  • وتضغط على إظهار النتيجة
نتائج البكالوريا سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب
نتائج البكالوريا سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب

إما إذا كنت تريد الاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب تقوم بالدخول على موقع وزارة التربية السورية

  • تختار أيقونة نتائج الامتحانات
  • تحدد الصف الدراسي والشعبية العلمية التي كنت فيها سواء كانت الشعبة العلمية أم الأدبية
  • تختار المحافظة التي كنت تؤدي فيها الامتحانات
  • تقوم بكتابة الأسم في المربع المخصص لذلك
  • تضغط على كلمة بحث لإظهار النتيجة
نتائج البكالوريا سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب
نتائج البكالوريا سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب

يذكر أن وزارة التربية السورية أعلنت في بيان رسمي قرب الإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات في البكالوريا سوريا 2022، مشيرة إلى أنها في مرحلة المراجعة حتي يحصل كل طالب أو طالبة على حقة تماما، موضحا أن فور الإعلان عنها ستكون النتيجة متاحة على موقع وزارة التربية السورية سواء برقم الاكتتاب أو الاسم كاملا.

عيد سعيد

محرر قسم الأخبار العاجلة بموقع نجوم مصرية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    تم

    الرد