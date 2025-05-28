رابط مباشر للاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025

مع اقتراب موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، تبذل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودا كبيرة في إطار الاستعدادات لهذه الامتحانات المقرر لها الانطلاق في 15 يونيو المقبل.

ومن بين تلك الاستعدادات التنظيمية المهمة، تجهيز وإتاحة معرفة رقم جلوس طلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط مباشر، يمكن للطلاب من خلاله الاستعلام عن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي… اضغط هنا.

ثم يقوم الطالب بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام.

تأتي هذه الخدمة من وزارة التربية والتعليم، بهدف التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه سيتم أيضًا توفير بطاقات أرقام الجلوس الورقية في المدارس الثانوية، ليتمكن الطلاب من استلامها مباشرة من مدارسهم المقيدين بها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للدور الأول، وجاء الجدول كالتالي:

يوم الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 22 يونيو: اللغة العربية.

يوم الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ.

يوم الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة.

يوم الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.