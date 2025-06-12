رابط فضاء الاولياء 2025 كشف نقاط الفصل الثالث في الجزائر

تبذل وزارة التربية الوطنية بالجزائر جهودها لرفع نتائج التلاميذ عبر موقع فضاء الاولياء 2025 لاستخراج كشف النقاط، وهذا من أجل تحسين التواصل بين الأولياء والمؤسسات التربوية، ومن المتعارف عليه أن الطلاب يدخلون في عطلة الصيف، بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الثالث، ثم تُعرض النتائج بشكل الكتروني عبر هذه البوابة، والتي تشمل كل ولايات الوطن دون استثناء.

أطلقت وزارة التربية موقع فضاء الاولياء 2025، لتسهيل استخراج النتائج، ويكون ذلك من خلال ما يلي:

الخطوة الأولى هي الدخول للموقع الرسمي لفضاء أولياء التلاميذ

سجّل دخولك أو قم بإنشاء حساب جديد

أضف البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهاتف ثم أتمم إدراج البيانات الشخصية، مثل تاريخ الميلاد والاسم الكامل، والبيانات المهنية يمكنكم إضافة تلميذ واحد أو أكثر من خلال خيار أبنائي المتمدرسون، وأضافة أساميهم ومعلوماتهم، ورقم التعريق المدرسي.

اضغط على النتائج، والسنة الدراسية، ثم الفصل الثالث اختر خانة إضافة رقم تسجيل الطالب، ثم انقر استعلام بعد عرض كشف النقاط يمكن تحميله بصيغة Pdf.

نصائح ضرورية

قبل استخراج كشف النقاط، لا بد من التقيد بمجموعة من الأمور، وهي: