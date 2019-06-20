رابط جامعة جازان: طريقة التسجيل والتقدم خلال البوابة الإلكترونية للقبول في جامعة جازان.. اشتراطات الجامعة

نقدم لكم اليوم رابط جامعة جازان وطرق التسجيل والتقدم من خلال البوابة الإلكترونية للقبول في جامعة جازان، حيث أن باب القبول تم فتحه أمام حاملي شهادة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية لعام 1440 ، على أن تستمر تلك العملية حتى يوم الخميس المقبل وهذا لكافة طلاب المنح الداخلية، ولكافة طلاب المملكة العربية السعودية حتى الإسبوع المقبل، مشيراً الدكتور بركات بن حمود مكرمي،عميد التسجيل والقبول في الجامعة، بأن جميع التقديمات سوف تتم على نحو إلكتروني بدلاً من الطرق التقليدية المعتادة.

البوابة الإلكترونية للقبول في جامعة جازان

نقدم البوابة الإلكترونية للقبول ورابط جامعة جازان أدناه لكافة طلاب وطالبات نتيجة الثانوية العامة 1440، داعياً بركات بن حمود، كافة الراغبين للتقدم في جميع كليات وتخصصات داخل جامعة جازان بأهمية القراءة لكافة آليات وشروط القبول الموجودة بالفعل داخل موقع القبول الخاص بجامعة جازان حتى يكون على دراية عاليه بها، ولعل هذا الأمر يجنب الطلاب والطالبات الأخطاء، مطالباً أياهم أيضاً أهمية معرفة وقراءة ما هي تخصصات وكليات جامعة جازان قبل البدء في كتابة الرغبات.

البوابة الإلكترونية للقبول موقع جامعة جازان، من هنـــــــا

الكليات المتاحة في جامعة جازان

جميع الكليات النظرية والعلمية وكافة التخصصات المتنوعة توجد داخل حرم جامعة جازان، كما يوجد أيضاً عدد من الكليات والتخصصات التي تشترط وتتطلب الكشف الطبي والمقابلة الشخصية أيضاً، وعلى ذلك الأساس، يجب المراجعة لكافة الشروط المطلوبة من أجل القبول في كل كلية من الكليات على حدة والتي تعتبر من أهم الخطوات قبل أن تبدء في كتابة الرغبات لتجنب أي معوقات بعد هذا الأمر الهام.

مشدداً عميد التسجيل والقبول على أهمية كتابة جميع الرغبات بعناية وطريقة صحيحة وطافة البيانات الشخصية للمتقدم، والتي من أهمها رقم الجوال الذي سوف يستخدم من خلاله التواصل في حالة القبول، ولعدم حدوث أي أخطاء، مؤكداً الدكتور بركات بن حمود، بأن نظام الدعم الفني تم تدشينه وقائم بالفعل لحل كافة المعوقات التي يمكن أن تقف أمام الراغبين في التسجيل والالتحاق، والرد على كافة استفساراتهم.

وهنا نكون وصلنا للمحطة الأخيرة من مقالنابعد أن قدمنا لكم الرابط الخاص بجامعة جازان لبوابة القبول الإلكترونية، وأهم ما خرج من تصريحات لعميد التسجيل والقبول بجامعة جازان حتى تكون الصورة كاملة لكافة راغبي الالتحاق بتلك الجامعة.

تحديثات

عملية التقدم مازالت تسير طبقاً للمعايير التى وضعتها الجامعة من أجل تنظيم عمليات الالتحاق وهذا من خلال بوابة جامعة جازان للقبول الإلكتروني،كما نحيطكم علماً بأن هذة العمليات تتم في يسر تام وبلا أي عوائق.

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