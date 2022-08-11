نتيجة تنسيق رياض الأطفال للاستعلام عن القبول أو التأجيل

رابط تنسيق رياض الأطفال 2022، من المواضيع الهامة للغاية التي يبحث عنها العديد من أولياء الأمور، للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023، حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد منتصف شهر سبتمبر المقبل، حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.

رابط تنسيق رياض الأطفال 2022

ويشمل رابط تنسيق رياض الأطفال 2022 (اضغط هنـا)، نتيجة قبول رياض الأطفال 2022، حيث يتطلب من ولي الأمر أن يقوم خلال 15 يومًا من ظهور النتيجة بتقديم كافة الأوراق الخاصة بالطالب، وسداد مصروفات العام الدراسي الجديد عن الفصل الدراسي الأول فقط.

وكما المعتاد ولي الأمر هو “الأب” في حالة وجوده، أما حال وفاته تقدم الأم شهادة وفاته، وفي حالة الانفصال أو سفره للخارج تقدم الأم مستند الولاية التعليمية.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وللاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال، يجب الدخول على الموقع الإلكتروني “بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم”، ثم كتابة الرقم القومي الخاص بولي الأمر، والرقم السري، وبعد ذلك يقوم ولي الأمر، بالاطلاع على نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

وفي حالة قبول الطالب سوف يتم تحديد المدرسة التي يجب على ولي الأمر تقديم الأوراق بها، أما في حالة تأجيل الطالب يتوجب الانتظار إلى العام المقبل.

تقديم رياض الأطفال 2022

تتضمن شروط تقديم رياض الأطفال 2022، KG1، أن يكون الطفل أكبر من 4 سنوات، ولا يزيد عن 5 سنوات و11 شهر و29 يوما، وذلك في شهر أكتوبر 2022، ويجب على ولي الأمر تجهيز هذه المستندات، من أجل تقديمها في المدرسة الحكومية أو التجريبية، والتي تكون كالآتي:

_ 8 صور حديثة للطفل مقاس 4×6

_ طباعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال

_ شهادة حديثة للرقم القومي

_ صورة من شهادة الرقم القومي

_ أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي للأب وأيضا الأم

_ إيصال يثبت محل السكن للطفل، إيصال كهرباء أو فاتورة التليفون الأرضي، أو إيصال حديث للغاز الطبيعي

_ في حالة وفاة الأب يجب على الأم تقديم شهادة وفاة الأم

_ في حالة كانت الأم مُطلقة أو سفر الأب خارج البلاد فلابد من تقديم مستند الولاية التعليمية

_ شراء ملف تقديم لرياض الأطفال 2022 من المكتبات

_ شراء ملف التأمين الصحي من أقرب وحدة صحية تابع لها