رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي بالدرجات

تنسيق المرحلة الثالثة 2019 فتح اليوم وذلك عبر رابط موقع التنسيق الخاص بوزارة التربية والتعليم وذلك لعلمي علوم وعلمي رياضة، حيث يبدء تنسيق المرحلة الثالثة 2019 بالحد الأدنى 205 درجات أي 50% خمسين بالمائة والتسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم وعلمي رياضة مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس وفق البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي، والتي أشارت إلى أنه يمكن للطلاب المتخلفين من مرحلة التنسيق الأولى، ومرحلة التنسيق الثانية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة عبر رابطها.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2019 عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي علوم وأدبي

كل ما ينبغي عليك أن تدخل عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2019 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بوابة الحكومة المصرية وبعد ذلك ستظهر لك هذه الصفحة كما هي موجودة في الصورة التالية، والتي بعنوان خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، عليك الذهاب إلى قسم تسجيل الرغبات ( التسجيل مفتوح لطلاب المرحلة الثالثة والمستفيدين والمتخلفين من المراحل السابقة) وتضغط لتسجيل الرغبات.

بعد الدخول إلى رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عليك الاختيار مصدر الشهادة التي حصلت عليها أولًا إما من مدارس الثانوية العامة أو من مدارس steam للعلوم والتكنولوجيا بعد ذلك ستمر بخمسة مراحل: الأولى هي كتابة رقم الجلوس، والثانية كتابة الرغبات السابقة، والثالثة مراجعة البيانات الأساسية، والخامسة إدخال أو تعديل الرغبات، والسادسة تسجيل الرغبات، والسابعة النهاية، وبهذا تكون قمت بـ تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2019 .

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

وبالنسبة إلى موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 فلقد بدأ اليوم حيث يمكنك الدخول إلى رابط تنسيق المرحلة الثالثة للكليات والمعاهد 2018 حتى إغلاقه يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019 وبعد ذلك سيتم الإعلان بعد فترة قصيرة منه إن شاء الله تعالى، مع العلم أنه وصلت أعداد الطلاب المحصورين في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 إلى نحو اربعة وثمانين ألف و 872 طالب وطالبة، وهم متفرقين ما بين ثلاثة وستين ألف و 318 طالب وطالبة للقسم العلمي ( علمي علوم – علمي رياضة) ونحو واحد وعشرين ألف 554 للقسم الأدبي وفق البيان الصادر من وزارة التعليم العالي، وكانت النتائج الخاصة بترشيح المرحلة الثالثة للدور الأول سيتم إرجاءها حتى يتم تسجيل الرغبات الخاصة بالطلبة الذين نجحوا في اختبارات الدول الثانوي للثانوية العامة هذه السنة 2019 وبعد ذلك سيتم الإعلان عن نتائج الترشيحات الخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة بالكامل.