رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى عبر بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى ، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد فتح تنسيق الكليات والجامعات عبر بوابة الحكومة المصرية، التي توفر خدمات عديدة للمواطنين خاصة للطلاب من حيث إتاحة (تنسيق الثانوية العامة، تنسيق الدبلومات الفنية، تنسيق الثانوية الأزهرية) لكي يتمكن الطالب أو الطالبة من كتابة الرغبات بعد معرفة الكليات المرشحين لها، كما أتاحت حجز الطلاب في اختبار القدرات 2019 وذلك عن طريق بوابة الحكومة المصرية والضغط على أيقونة حجز اختبار القدرات وبعد ذلك اختيار النظام وكتابة رقم الجلوس والرقم القومي والرمز الموجود بالصورة أمامك ثم اضغط على دخول.

نتيجة الثانوية العامة 2019

اعتمدت نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم بنسبة نجاح بلغت 78.6%، وسف يتم عقد مؤتمر صحفي لتكريم أوائل الثانوية العامة غداً ثم إتاحة النتيجة عبر موقع الوزارة بوابة الثانوية العامة، وسوف تكون النتيجة متاحة بعد غد الإثنين في المدارس، للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال رابط برقم الجلوس ..اعرف نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع بوابة الثانوية العامة.

وفيما يخص التعليم ونتائج الامتحانات رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها مباشرة.

تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى

بعد استعلام نتيجة الثانوية العامة 2019 ، يمكن لجميع الطلاب الدخول لمعرفة تنسيق الثانوية العامة تنسيق الكليات والجامعات من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية التي توفر خدمات تنسيق القبول بالجامعات والكليات، جدير بالذكر أنه سوف يتم فتح باب التنسيق بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة إلكترونياً غداً.. نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق.