رابط تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الأولى والثانية الموعد والشروط

يهتم عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالبحث عن رابط تقليل الاغتراب 2021، وذلك بعد ظهور نتائج المرحلة الثانية للتنسيق في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم العالي وكان قد سبقها ظهور نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 ، حيث يريد العديد من الطلاب والطالبات الآن معرفة خطوات تقليل الاغتراب و التحويل الإلكتروني بين الجامعات وقد خصصت وزارة التعليم العالي رابط الكتروني حتي يتمكن الطلاب من التقديم عليه الذين يرغبون في تقليل الاغتراب طبقاً للشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي.

موعد تقليل الاغتراب 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الموعد المقرر للتقديم في تقليل الاغتراب 2021 لجميع الطلاب من خريجي الثانوية العامة والذين تقدموا لتنسيق المرحلة الأولي والثانية وذلك وفقا لقواعد حيث سيكون موعد تقليل الاغتراب 2021 لجميع الطلاب والطالبات بداية من يوم الثامن من شهر سبتمبر ويستمر لمدة خمسة أيام حتي يوم 12 سبتمبر.

خطوات التحويل بين الكليات إلكترونيا

صرح وزير التعليم العالي أن من المقرر أن يتم فتح التقديم للطلاب لتقليل الاغتراب 2021 ليقوم بالتحويل من كلية لأخري وفقاً للشروط ويتم ذلك الكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية :-