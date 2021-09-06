رابط تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الأولى والثانية الموعد والشروط

بواسطة منى إسماعيل

يهتم عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالبحث عن رابط تقليل الاغتراب 2021، وذلك بعد ظهور نتائج المرحلة الثانية للتنسيق في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم العالي وكان قد سبقها ظهور نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 ، حيث يريد العديد من الطلاب والطالبات الآن معرفة خطوات تقليل الاغتراب و التحويل الإلكتروني بين الجامعات وقد خصصت وزارة التعليم العالي رابط الكتروني حتي يتمكن الطلاب من التقديم عليه الذين يرغبون في تقليل الاغتراب طبقاً للشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي.

رابط تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الأولى والثانية الموعد والشروط 1 6/9/2021 - 7:56 م

موعد تقليل الاغتراب 2021
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الموعد المقرر للتقديم  في تقليل الاغتراب 2021  لجميع الطلاب من خريجي الثانوية العامة  والذين تقدموا لتنسيق المرحلة الأولي والثانية وذلك وفقا لقواعد حيث سيكون موعد تقليل الاغتراب 2021 لجميع الطلاب والطالبات  بداية من يوم الثامن من شهر سبتمبر ويستمر لمدة خمسة أيام حتي يوم 12 سبتمبر.

خطوات التحويل بين الكليات إلكترونيا

صرح وزير التعليم العالي أن من المقرر أن يتم فتح التقديم للطلاب لتقليل الاغتراب 2021 ليقوم بالتحويل من كلية لأخري وفقاً للشروط  ويتم ذلك الكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية :-

  1. القيام بتسجيل الدخول عبر الي موقع تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط
  2. يقوم الطالب الذي يرغب في التحويل بكتابته بياناته كاملة
  3. يسجل الطالب الكلية الذي ترشح لها من مكتب التنسيق
  4. ثم يتم كتابة الكلية الذي يرغب في التحويل إليها
  5. يقوم بالضغط علي حفظ


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منى إسماعيل

خديجة محمد عبدالله كاتبة صحفية درست فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية وحصلت على ليسانس الآداب قسم لغة انجليزىة ولدى خبرة كبيرة فى الكمبيوتر والانترنت و أعشق الكتابة الصحفية وتحرير الأخبار السياسية والفنية والرياضية وكتبت فى العديد من المواقع الاخبارية و أعمل حاليا فى موقع نجوم مصرية من اهم هواياتى القراءة والرسم وتصفح المواقع خاصة شبكات التواصل الاجتماعى وأجيد الترجمة الانجليزية وأحب قراءة الروايات الانجليزية.