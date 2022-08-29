أخبار التعليم

رابط تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

دينا سليمان
رابط تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية
تقليل الاغتراب
رابط تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية
قواعد تقليل الاغتراب
دينا سليمان

صحفية حرة ومقدمة برامج، أعمل في الصحافة منذ عام 2015 سبق لي العمل بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية.

أعشق المغامرات الصحفية وتوعية الجماهير من خلال المعلومات السليمة في كافة مجالات الحياة.

حاصلة على ليسانس آداب تاريخ من جامعة القاهرة، وأعمل حاليًا على التقديم في الدراسات العليا.


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