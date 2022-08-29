بدأ السبت الماضي الموافق السابع والعشرون موقع التنسيق الإلكتروني باستقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى والثانية الذي يريدون تقديم طلبات تقليل الاغتراب وذلك للتحويل من الكليات التي تم ترشيحهم إليها إلى كليات أخرى قريبة من المحافظات التي يسكنون بها حيث سمحت الوزارة لهم بإجراء التحويلات في نطاق حدود معينة تبلغ عشرة بالمائة، وتستمر مدة استقبال طلبات تقليل الاغتراب إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق الواحد والثلاثون من شهر أغسطس الجاري على أن تكون الطلبات مستوفاه للشروط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

رابط تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

أقر المجلس الأعلى للجامعات بأنه يمكن التحويل للكليات المناظرة والتي يكون الحد الأدنى لها قريب من النسبة المئوية التي تم توزيع الطالب على أساسها كما يتم الالتزام بالموقع الجغرافي والإقليمي للمحافظة التابع لها الطالب وتتم عمليات تقليل الاغتراب عن طريق الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق الإلكتروني فقط دون اللجوء إلى مكاتب التنسيق حيث يكون التحويل مرة واحدة فقط ولا يسمح بغير ذلك، أما عن الشروط التي تلزم لإكمال عملية التحويل فهي اجتياز اختبارات القدرات التي يجب أن يكون أجراها الطالب قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

خطوات تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني

نستعرض لكم من خلال موقعنا الخطوات الواجب اتباعها من أجل تقديم طلبات تقليل الاغتراب والذي يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني حيث يجب على الطالب اتباع النقاط التالية: