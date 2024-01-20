رابط تقديم تظلمات الصف الثاني عشر “العلمي والأدبي” الدور الأول 2024 الكويت

صرحت وزارة التربية والتعليم الكويتية بأنه سيتم فتح باب التقديم لطلبات التظلم للصف الثاني عشر الدور الأول 2024 اعتباراً من اليوم السبت الموافق 20 يناير الجاري ويستمر لمدة ثلاث أيام، ويحق للطلاب في جميع الفروع العلمي والأدبي والديني تقديم التظلم في ثلاث مواد دراسية فقط كحد أقصى، وقد حددت الرابط الإلكتروني الذي يتم من خلاله تقديم التظلم.

تظلمات الثاني عشر الدور الأول 2024

تظلمات الثاني عشر الكويت 2024 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية الكويتية نتائج الثاني عشر الدور الأول 2024 أمس الجمعة الموافق 19 يناير الجاري، وفي إطار حرصها على مصلحة الطلاب فعلت رابط إلكتروني لتسجيل تظلمات في المواد لحصول كل طالب على حقه في حالة وجود درجات لم تعطى لهم.

وزارة التربية الكويتية 2024

هناك خطوات لابد من اتباعها لنجاح تقديم التظلم وهي:-

الدخول على رابط نظام تسجيل تظلمات نتائج الطلبة الإلكتروني.

قم بإدخال الرقم المدني ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على كلمة تسجيل الدخول.

اضغط على خدمة “نظلمات الصف الثاني عشر 2024”.

حدد المادة التي ترغب في تقديم التظلم على نتيجته، وسبب التظلم.

ثم أدخل رقم الجوال والتوقيع بأسمك.

وأخيراً اضغط على تقديم الطلب بعد التأكد من أن المعلومات التي تم إدخالها صحيحة.

يجب الاحتفاظ برقم التظلم حتى يمكنك الاستعلام على نتيجة التظلم بعد ذلك.