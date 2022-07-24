رابط تقديم الكلية الحربية 2022 وأهم الشروط والأوراق المعلن عنها

لقد زاد معدل البحث للتعرف على موعد تقديم الكليات الحربية وذلك من خلال الإعلان على بعض الشروط والتعليمات التي يجب إتباعها عند التقديم، والأوراق المحددة للتسجيل في الكلية الحربية، وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة رابط تقديم الكلية العربية ومختلف تفاصيل التسجيل.

رابط تقديم الكلية الحربية 2022

لا بد أن يقوم المتقدم باتباع مختلف تفاصيل التسجيل، في الموعد المحدد وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للتسجيل، وإتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على موقع وزارة الدفاع المصري.

بعدها قم بتسجيل الحساب الخاص بك.

ثم قم بالضغط على أيقونة “مكتب تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العسكرية”.

بعدها سوف يتم إظهار رابط قم بالضغط عليها.

وفي حال كان التسجيل قد بدأ فسوف يفتح لك الرابط.

بعدها قم بالضغط على “تسجيل الثانوية العامة”.

في الخطوة التالية اضغط على “طلب التحاق إلكتروني”.

بعدها قم بإضافة مختلف البيانات التي ترغب التسجيل بها.

ثم قم بالضغط على “حفظ نهائي للبيانات”.

بعد أن تقوم بمراجعة البيانات الشخصية جيدًا يمكنك طباعة الاستمارة.

عندما تتعرف على موقع التسجيل قم بإحضارها.

شروط التسجيل في الكلية الحربية

تم الإعلان رسميًا على شروط محددة للتسجيل في الكلية الحربية، ويتم هذا وفقًا للعديد من التعليمات المحددة والمعلن عنها من قبل الجهات الرسمية، وتتمثل شروط التسجيل فيما يلي:

لا بد أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مصري الجنسية.

كما يجب أن يتابع بشكل مستمر وبمجرد الإعلان على الموعد الذي سوف يتم التسجيل به من قبل وزارة الدفاع أن يقوم بالتسجيل على الفور.

كما يجب أن يكون حسن السير والسلوك.

يجب أن يتمكن من القيام بقفزة الثقة.

لا بد أن يخضع المتقدم إلى الفحص الطبي.

لا يجب أن يكون المتقدم قد تعرض إلى الطرد من قبل أحد الكليات أو المعاهد.

يجب أن يقوم المتقدم بتأدية جميع الامتحانات قبل الالتحاق بالكلية الحربية.

موعد تقديم الكلية الحربية

حتى الآن لم يتم الإعلان على موعد التقديم للكلية الحربية، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وغالبًا سوف تكون بدايته قبل ظهور نتائج امتحانات طلاب الثانوية العامة.