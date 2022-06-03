“متاح الآن” رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 تسجيل اولى ابتدائي عبر بوابة مركز المعلومات

يتزايد البحث الآن بشكل كبير عن رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2022، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل لتلك المرحلة الدراسية من خلال موقع بوابة مركز المعلومات، والذي يتيح لأولياء الأمور في كافة المحافظات القيام بالتقديم بشكر الكتروني من خلال المنزل، وذلك بدلا من الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس من أجل إتمام عملية التسجيل، وذلك بهدف التسهيل على ولي الأمر، ونقدم لكم اليوم خطوات تقديم الصف الاول الابتدائي 2022

رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2022

نتعرف اليوم على رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2022، حيث يتم التقديم عبر موقع بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، وقد بدأ التسجيل بالفعل يوم 1 يونيو ومن المفترض أن يستمر حتى اليوم الثلاثين من نفس الشهر، لتظهر النتيجة بعد ذلك على نفس الموقع الذي تم التسجيل من خلاله، حيث من المفترض أن يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة التي تم القبول بها في خلال خمسة عشر يوماً من ظهور النتيجة وإلا يعتبر القبول لاغي، كما يلزم أن يقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح وذلك لإتمام عملية التسجيل بنجاح، وإليكم خطوات التسجيل الالكتروني في الفقرة التالية.

خطوات تقديم الصف الاول الابتدائي 2022

تتم عملية تقديم الصف الاول الابتدائي عن طريق اتباع الخطوات التالية..

يلزم أن يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب على موقع بوابة مركز المعلومات. حيث يقوم بتسجيل الرقم القومي الخاص به والرقم السري الذي سوف يقوم باستخدامه من أجل الدخول على الحساب. بعد إنشاء الحساب بنجاح يتم الدخول على الموقع. يقوم ولي الأمر بالضغط على تسجيل الصف الاول الابتدائي. سوف يتطلب منه ادخال بعض البيانات الخاصة به. بعد ذلك عليه أن يقوم بكتابة بيانات الطفل بشكل صحيح وأهمها الرقم القومي الخاص به والمكون من أربعة عشر رقما. يتم تحديد رغبات المدارس التي يرغب ولي الأمر في إلحاق ابنه أو ابنته بها. يقوم في النهاية بالضغط على زر تسجيل. وبالتالي تكون قد انتهت عميلة التقديم ولن يتبقى سوى انتظار الحصول على النتيجة التي تظهر على نفس الموقع.

خطوات تقديم رياض الاطفال 2022

يمكن إتمام هذا الأمر عن طريق اتباع الخطوات التالية..