رابط تقديم الصف الأول الثانوي والأوراق المطلوبة 2022 tansiksec.emis.gov.eg

يهتم العديد من طلاب الشهادة الإعدادية الذين حصلوا على طلب الالتحاق بالصف الأول الثانوي الثانوية 2022-2023 بمعرفة كيفية التقدم للصف الأول الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ستتعرف على تفاصيل كل ما يخص التقديم للصف الأول الثانوي بالإضافة إلى ذلك، تتضمن عملية التقديم للثانوي لعام 2023 إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور للطالب وتسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

تقديم أولى ثانوي 2022

يجب أن تفي عملية التقديم للصف الأول الثانوي العديد من المتطلبات التي يجب على الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي أن يلتزموا بها أهمها هو حصول الطالب على الشهادة الإعدادية وكذلك حصول الطلاب على درجة إجمالية لا تقل عن أدنى درجة للتسجيل في الثانوية العامة.

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2022

لم تقدم وزارة التربية والتعليم تعليمات نهائية بشأن المستندات المطلوبة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي من المرحلة الإعدادية، لكنها حددت المستندات المطلوبة لطلاب العام الماضي كالآتي:

أصل إيصال الدفع ونسختين.

أصل شهادة النجاح في إتمام شهادة الإعدادية و3 صور منها.

شهادة الميلاد الأصلية و 3 صور.

صورة من البطاقة الشخصية الوالدين الأب أو الأم.

5 صور حديثة للطلاب.

شهادة صحية الطالب يمكن العثور على هذا في ملف ورقي وستحتاج إلى ختم حالتك الصحية بعد التوقيع على الفحص الصحي للطالب.

ملفات التقديم للصف الأول الثانوي موجودة داخل المدرسة ولا تقبل الملفات من خارج المدرسة.

يجب على الطلاب كتابة البيانات بالكامل في الملف قبل أن تنظر فيها لجنة قبول الملفات.

رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2022-2023

حددت العديد من المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية تفاصيل محددة لتنسيق القبول في الصف الأول الثانوي في عام 2023، والتقديم الإلكتروني متاح من خلال موقع الويب الرسمي. من الممكن التقديم إلكترونيًا لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة.

خطوات التقديم الصف الأول الثانوي 2022-2023 إلكترونياً

إليك كيفية التقديم للصف الأول الثانوي 2022- 2023، معتمدة من وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية: