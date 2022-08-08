رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 بالخطوات عبر موقع وزارة التربية والتعليم في مصر

بعد ظهر النتيجة بدأ الطلاب في البحث على رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 وموعد بدأ تقديم التظلمات، وبالفعل أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر على بدأ التظلمات اليوم الأثنين 8 أغسطس 2022، وسوف تنتهي التظلمات في 18 أغسطس 2022 أي أنها سوف تستمر لمدة 15 يومًا وذلك لإعطاء فرصة للطلاب الذين يرغبون تقديم تظلمات على النتائج الخاصة بهم.

ضوابط تقديم تظلمات 2022

يوجد بعض الضوابط المحددة التي يجب أن يحرص عليها الطلاب عند تقديم التظلمات، والتي تتم وفقًا للضوابط الآتية:

إن موعد تقديم التظلمات بدأ بعد ظهور النتيجة بـ 48 يومًا.

إن التقديم على التظلمات وجميع الإجراءات التي يتم القيام بها تتم بشكل إلكتروني.

بالنسبة إلى رسوم تقديم التظلمات فإنها 300 جنية لكل مادة والتي يتم تقديمها لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمة.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2022

بعد فتح باب التظلمات فلقد زاد معدل البحث لمعرفة رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 حيث أنه أصبح يتم تقديم التظلمات بشكل إلكتروني، وبعد تقديم التظلمات إذا تم تعديل درجات الطالب فإنه في هذه الحالة يتمكن من استرداد الرسوم.

إجراءات بعد تقديم التظلمات

لقد تم تحديد بعض الإجراءات التي يتم القيام بها بعد تقديم التظلمات، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي: