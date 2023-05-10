رابط تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية عن موعد فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي نظام نور، مما جعل العديد من أولياء الأمور يقومون بالبحث من أجل معرفة طرق تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي؛ لذا نوضح لحضراتكم فيما يلي شروط وخطوات تسجيل الطلاب عبر موقعنا نجوم مصرية.

تسجيل نظام نور الصف الأول ابتدائي 1445

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالسعودية عن الخطة الزمنية المحددة لبدء تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور، وذلك وفقاً لما يلي:

سوف يتم فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي نظام نور من 17 شوال 1444، الموافق بالتاريخ الميلادي 7 مايو.

ويتم غلق باب التقديم يوم 28 شوال الموافق بالتاريخ الميلادي 18 مايو.

شروط تسجيل الطلاب الجدد 1445 نظام نور

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السُّعُودية عدة شروط يجب توافرها من أجل القبول في الصف الأول الابتدائي، وقد وجاءت تلك الشروط كما يلي:

أن يكون الطالب عمره 6 سنوات أو أقل ب 90 يوما ولا يزيد عمره عن 11 عاماً.

يجب إرفاق ما يثبت حضور الطفل في رياض الأطفال الترم الثاني.

يتم عمل فحص طبي للطالب وعليه اجتيازه.

أن يكون الطفل سعودي الجنسية.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين بنظام نور 1445

يستطيع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي وذلك عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية:

أولاً يتم فتح نظام نور الإلكتروني من هنا .

الضغط على تسجيل جديد ولي أمر.

بعد ذلك يجب كتابة كافة البيانات المتعلقة بولي أمر الطالب.

النقر فوق التالي لاستكمال بيانات حساب ولي الأمر.