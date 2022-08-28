رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة 2022.. وهذه الأوراق المطلوبة

تبدأ المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022، بعد استكمال مرحلة تقليل الاغتراب التي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل وتعلن النتائج للطلاب، وبعدها سيتم فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثالثة 2022، حيث تم تأجيل الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لحين الانتهاء من باقي أعمال التسجيل للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وهناك العديد من الأماكن الشاغرة للطلاب من مختلف الشعب سواء في الكليات أو المعاهد .

بدء مرحلة تقليل الاغتراب

كسفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات 2022، مشيرة إلى أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) على موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، لتيسير الأمر على الطلاب لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وصرح المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي السيد عطا، أن تقليل الاغتراب من جامعة إلى أخرى مرتبط بإجمالي عدد الطلاب، وان مرحلة تقليل الاغتراب بدأت أمس السبت، لافتاً إلى أنه سيتم اختيار 10٪ من الطلاب الذين يرغبون في الانتقال من جامعة إلى أخرى وستعطى الأولوية لأعلى الدرجات.

رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة 2022

ينتظر أكثر من 66000 طالب ناجح في الدور الأول، الإعلان عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة من عام 2022 لتسجيل الرغبات، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويجب على كل طالب تحضير المستندات التالية: