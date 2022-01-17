رابط تسجيل الدخول لنظام فارس الخدمة الذاتية sshr.moe.gov.sa للمعلمين

يعد نظام فارس الخدمة الذاتية أحد أشهر الأنظمة الشهيرة في المملكة السعودية، التابعة والمعتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية، ومن خلال نظام فارس يتم تقديم العديد من الخدمات الالكترونية إلي المعلمين والإداريين وغيرهم من المتخصصين التربويين، وكذلك للعاملين بالمؤسسات التعليمية، وخلال الساعات الماضية زاد البحث حول رابط تسجيل الدخول لنظام فارس الخدمة الذاتية من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة للمعلمين في كل التخصصات.

رابط تسجيل الدخول لنظام فارس الخدمة الذاتية

ومن خلال السطور القادمة سنضع بين ايديكم ابط تسجيل الدخول لنظام فارس الخدمة الذاتية، وذلك حتى يتمكن السادة المعلمين من التسجيل والاستفادة من الخدمات المقدمة، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع نظام فارس الخدمة الذاتية.

قم بادخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بتحديد انك انسان وليس روبوت.

قم بالضغط على كلمة تسجيل دخول.

ستظهر لك الآن كافة الخدمات التي يمكن الاستفادة منها عبر الموقع.

اختر الخدمة التي تريدها.

خدمات نظام فارس

ويقدم نظام فارس الكثير من الخدمات وهي:

الطلبات الخاصة بالإجازات والطلبات الخاصة بالبدلات.

طلب تمديد اجازة وطلب الغاء اجازة.

طلب قطع اجازة.

طلب تعديل مدة اجازة وطلب تعديل بداية اجازة.

متابعة طلبات التقاعد.

وقد قامت وزارة التعليم السعودية باطلاق نظام فارس بهدف التعزيز لطريقة التواصل فيما بين المعلمين ووزارة التعليم، بهدف التسهيل على المعلمين في تلبية احتياجاتهم بشكل إلكتروني.