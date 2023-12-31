رابط تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024.. بالخطوات
يهتم أولياء الأمور والطلبة بالبحث عن روابط تسجيل استمارات الصفين الأول والثاني الثانوي استعدادا لتسجيل بيانات الطلبة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول المقررة إقامتها في الفترة من 11 يناير حتى 14 يناير 2024.
رابط تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024
وطالبت وزارة التربية والتعليم، المدارس الثانوية بضرورة التنبيه على طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي بتسجيل الاستمارات ومراجعتها بدقة عالية قبل رفعها على الموقع، وفي حالة وجود أخطاء، يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي هنا.
خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي 2024
الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي هنا.
اتباع الخطوات التالية:
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- اختيار منصة التقدم للامتحانات.
- الضغط على تسجيل الدخول.
- كتابة البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.
- الضغط على تسجيل الدخول.
- كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.
- تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدونا بها بياناته الأساسية ويجب مراجعتها.
- كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.
- الضغط على حفظ.
- الضغط على طباعة الاستمارة.