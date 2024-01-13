رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. بالخطوات والصور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك من خلال رابط موقع الوزارة، والذي سوف يتاح للطلاب بداية من اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2024.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية 2024

وفقاً لما تم الإعلان عنه من خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، فقد تقرر عقد امتحانات الشهادة الثانوية 2024 بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، وبالنسبة لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، فقد تقرر عقدها بداية من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

ما هي الفئات المسموح لها بدخول امتحان الثانوية العامة 2024

كما أعلنت الوزارة عن تحديد فئات محددة يسمح لها بدخول امتحان الدور الأول من الشهادة الثانوية 2023-2024، وهم:

الطلاب المنقولين من الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية والأدبية بالمدارس الحكومية، والخاصة التي تشرف الوزارة على امتحانات النقل بها، ويجب أن يكون الطالب قد حضر بنسبة 85% من عدد أيام الدراسة.

الطلاب الراسبون بالصف الثالث الثانوي لأول مرة كطلاب منتظمين.

الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي في عام 2012-2023 بداية تطبيق النظام الحديث داخل مصر وفي الدول العربية، وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها قانونياً، يتم التوجه الى لجنة النظام والمراقبة لبحث حالتهم في الأعوام الماضية التي لم يتقدموا لأداء الامتحانات بها.

وبعد التأكد من استيفاء المستندات يتم تسجيل الاستمارة الالكترونية 2024 لهم.

خطوات تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يتم الدخول إلى موقع الوزارة الخاصة بتسجيل استمارة الشهادة الثانوية.

تسجيل الدخول عن طريق الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والذي يتم الحصول عليه من خلال كنترول المدرسة.

الضغط على دخول وكتابة الرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني.

اضغط على Sign in.

يتم الدخول إلى صفحة الاستمارة الخاصة بالطالب.

مراجعة البيانات الأساسية للطالب والتأكد من الشعبة واللغة الأولى والثانية.

استكمال باقي البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة أمامك.

رفع صورة مدون عليها الاسم من الأمام وتكون الصورة خلفية بيضاء حديثة.

اضغط على حفظ الاستمارة.

بعد الانتهاء تُطْبَع الاستمارة بعد حفظها.