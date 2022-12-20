رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 الإلكترونية للطلاب الصف الثالث الثانوي وكيفية تحريرها في 8 خطوات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر لبدء استقبال طلبات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال الأيام المقبلة لدخول الامتحانات النهائية في التعليم ما قبل الجامعي، المقرر إقامتها في شهر يونيو من العام المقبل بداية من اليوم العاشر، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تسريب الامتحانات، حيث ستبدأ مرحلة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 بداية من يوم 26 ديسمبر الجاري، فور الانتهاء من تسجيل استمارات طلاب الشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

استمارة الثانوية العامة 2023

وطالبت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الجاري 2022-2023 بضرورة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد تفعيل الحساب المدرسي الموحد بالرقم القومي الخاص بكل طالب، حتى يتمكنوا من دخول الامتحانات.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من كافة البيانات المسجلة خلال عملية تحرير الاستمارة، مؤكدة أن ذلك يعد مسئولية الطالب وولي أمره.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 ستبدأ يوم 10 يونيو المقبل، بعد الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية وصفوف النقل وشهادتي الابتدائية والإعدادية.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة شهر، على أن يبدأ الطلاب في أداء امتحانات مواد “التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء” غير المضافة للمجموع، ثم يعقبها امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

دفع رسوم الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحان 210 جنيه في مكاتب البريد لدخول الامتحانات للمرة الأولى والثانية، و410 جنيها بالنسبة لدخول الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة.

تسجيل الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 . تفعيل الحساب المدرسي الموحد أو إنشاء حساب جديد بالرقم القومي. كتابة اسم الطالب كما هو مدون بشهادة الميلاد. تسجيل الشعبة واللغة الثانية والديانة، والتأكد من مواد التخصص كتابة البيانات المطلوبة في استمارة الثانوية العامة 2023. التأكد من أن عنوان الطالب المدون في استمارة الثانوية العامة 2023 هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية تقديم صورة للطالب بمقاس 4×6 طباعة الاستمارة الإلكترونية بعد تسجيلها.

في حالة وجود خطأ في بيانات الاستمارة يجب على الطالب التوجه إلى حجرة الإرشاد التعليمي بالمدرسة لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.